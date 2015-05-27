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صعوبة القراءة عند الأطفال مؤشر لخلل وظيفى فى المخ وليس بسبب ضعف النظر

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صعوبة القراءة عند الأطفال مؤشر لخلل وظيفى فى المخ وليس بسبب ضعف النظر صعوبة القراءة عند الأطفال مؤشر لخلل وظيفى فى المخ وليس بسبب ضعف النظر
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن علاج ضعف النظر أو تدريب العين لا يعالجان عسر القراءة عند الأطفال.

ولاحظ الباحثون فى معرض أبحاثهم أن معظم الأطفال الذين يعانون من صعوبات فى القراءة والتعلم، لا يعانون من ضعف النظر أو صعوبة الرؤية.

وقال الدكتور مارك فرومر، طبيب العيون فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك، مؤكداً أن عسر القراءة هو خلل وظيفى فى المخ، وليس له علاقة باضطرابات العين.

وأكد فرومر طبيب العيون أنه لا توجد دراسات تحدد بوضوح أن التدريب البصرى يمكن أن يكون مفيد للمريض الذى يعانى من عسر القراءة.

وقال الباحثون إن واحدا من كل خمسة أطفال فى سن المدرسة فى الولايات المتحدة يعانون من عسر القراءة، لافتين إلى إنه إذا لم تعالج عسر القراءة، فإنها يمكن أن تؤثر على العمل لديهم لاحقاً.

واختبر الباحثون أكثر من 5800 طفل تتراوح أعمارهم بين 7-9 سنين، لمجموعة متنوعة من مشاكل فى الرؤية، بما فى ذلك العين الكسولة، قصر النظر، طول النظر، والرؤية المزدوجة، وصعوبات التركيز.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 3 فى المئة فقط من الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة كان لديهم خلل شديد فى رؤيتهم، وكان 80 فى المئة من الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة لا يعانون من اى مشاكل فى الرؤية فى جميع الاختبارات.

وقد نشرت نتائج الدراسة فى مجلة طب الأطفال، وذلك فى الخامس والعشرين من شهر مايو الجارى.

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مصر 365