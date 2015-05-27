مباحثات تونسية فرنسية لتعزيز آفاق التعاون البرلمانى المشترك

بحث محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسى مع وفد برلمانى من لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية آفاق التعاون الثنائى المشترك فى المجال البرلمانى والتشريعى والقانونى.

وأكد الناصر، فى بيان له أمس أن تونس تعيش فترة تاريخية مهمة لبناء نموذجها الديمقراطى برغم الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية، ومحاولات الإرهاب إحباط النجاح الذى حققه الشعب التونسى.

وأوضح أن البرلمان بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والهادفة إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية فضلا عن مشروعات تهم الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.

من جهته، أكد جون لويس دييستان رئيس الوفد البرلمانى الفرنسى أن نجاح التجربة التونسية هو محل اهتمام جميع دول العالم، مؤكدا حرص فرنسا على مواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطى فى تونس على كافة المستويات.

>