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من المران - العميد يدرب اللاعبين على جمل هجومية.. ولا للاحتفاظ بالكرة أمام الأهلي

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من المران - العميد يدرب اللاعبين على جمل هجومية.. ولا للاحتفاظ بالكرة أمام الأهلي من المران - العميد يدرب اللاعبين على جمل هجومية.. ولا للاحتفاظ بالكرة أمام الأهلي

أظهرت متابعة FilGoal.com لمران الاتحاد السكندري الأخير قبل مواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة الـ33 من الدوري المصري، اهتماما خاصا من حسام حسن بتدريبات هجومية.

الاتحاد انتصر في الدور الأول على الأهلي بنتيجة تاريخية 4-1 في استاد القاهرة ويسعى لتكرار الفوز في الجولة المقبلة.

وخصص حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري جزء من المران لتدريبات على جمل هجومية بعد أن أجرى تقسيمة لكنه لم يستقر على شكل معين للفريق حيث استبدل حسام حسن الفرق 3 مرات.

ووجه العميد لاعبيه لسرعة التمرير خاصة من لاعبي الدفاع ووسط الملعب وأمرهم ألا يحتفظوا بالكرة كثيرا.

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