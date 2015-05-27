حسام حسن للاعبيه: انسوا مباراة الأهلي الأولى

شدد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على لاعبيه عقب مران اليوم أن نتيجة الدور الأول أمام الأهلي يجب نسيانها قبل مواجهة الشياطين الحمر يوم الخميس.

وكان الاتحاد السكندري قد هزم الأهلي برباعية مقابل هدف في الدور الأول.

وقال حسام للاعبيه "أريدكم أن تنسوا نتيجة الدور الأول نهائيا.. الكرة ليس فيها مستحيل ومباراة الأهلي لن تكون سهلة".

وأضاف "انسوا مباراة النصر أيضا لا بد أن نتجاوز الخسارة.. الأهلي أيضا خسر لكن يجب ألا تسهينوا بقدراته، هم أهدروا فرصا كثيرة أمام حرس الحدود وكان من الممكن أن يفوز".

وتابع "المباراة ربما تكون صعبة علينا لأنهم متحفزين للانتصار أيضا".

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.