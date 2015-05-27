الخطيب يحكي – حين أقنعه صالح سليم بعدم العودة إلى الملاعب بعد الاعتزال

"كنت أتدرب بجنون. شعرت أن الزمن عاد بي وأن جسدي سيتحملني. كنت قررت أن أعود من الاعتزال، لكن صالح سليم كان له رأي أخر". محمود الخطيب يتحدث.

الخطيب حل ضيفا على برنامج صاحبة السعادة وتحدث عن نصيحة من صالح سليم له بعدم العودة إلى الملاعب بعد الاعتزال.

وينقل FilGoal.com الحكاية وتصريحات الخطيب فيما يلي:

"كامل أبو علي صديقي طلب مني العودة إلى الملاعب بعد الاعتزال. سنة واحدة أقضيها في سويسرا مع نادي نيوشاتل".

"كنت في الـ34 من عمري. هل أعود إلى الملاعب؟"

"قلت لنفسي سأتدرب اسبوعين. بعدها لو وجدت نفسي قادرا على العودة إلى الملاعب سأعود".

"خلال الاسبوعين كنت أتدرب كأي شاب صغير. شعرت بأني أحسن وأقوى مع الوقت، غالبا سأعود فعلا إلى الملعب".

نصيحة صالح سليم

"لكني كنت أحتاج أولا إلى نصيحة صالح سليم. تحدثت معه وطلبت زيارته في مكتبه".

"هناك قلت له العرض الذي أمامي. قال لي اسمع".

"صالح سليم قال لي: ستتألق في سويسرا لأن مهارتك غير عادية ومختلفة عن كل اللاعبين هناك".

"لكنك ستتألق لثلاث مباريات فقط. بعدها ستجد شابا في الـ18 من عمره يراقبك في كل مباراة تخوضها وسيجعلك حتى لا تلمس الكرة بقوته وشبابه".

"قال لي كابتن صالح: أنت في الـ34 من عمرك يا محمود. لن تستطيع مجاراة مدافع في الـ18 يراقبك بشكل فردي. لن تتحمل البرد أيضا".

"قلت لكابتن صالح: كان لدي شك في قراري. الآن حسمت أمري. لن أعود من الاعتزال".