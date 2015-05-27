الخطيب يختار – أجمل أهداف حياته.. صناعة حسام حسن ومسامير في الزمالك '

عن حذاء عم مجاهد وتصويبة لم يتوقعها ميمي الشربيني. محمود الخطيب أيقونة النادي الأهلي والكرة المصرية يكشف عن أجمل الأهداف التي سجلها في حياته.

الخطيب حل ضيفا على برنامج صاحبة السعادة وتحدث عن أجمل أهداف حياته.

وينقل FilGoal.com الحكاية وتصريحات الخطيب فيما يلي:

"هناك الكثير من الأهداف الجميلة. لا أنسى حين بدأت حياتي مع الأهلي مباراة الزمالك تحت 17 عاما".

"وأنا شاب الأهلي قرر أن يصنع لي حذاء رياضيا خاصا مثل نجوم الفريق. وكنت سعيدا للغاية".

"ذهبت إلى عم مجاهد أفضل صانع أحذية رياضية في هذا الوقت".

"الحذاء جاء مليئا بالمسامير. ولهذا في المباراة كل 10 دقائق أخرج من أرض الملعب أدق المسمار وأضبط الوضع. ثم أنزل الملعب مجددا".

"المثير أن مع كل مرة أخرج من الملعب لأدق أحد المسامير في الحذاء، كنت أسجل في الزمالك".

"3 أهداف رائعة سجلتها في مرمى الزمالك. حينها قال عن أحد المدربين: "الواد ده حريف ابن ***".

هدف لم يتوقعه أحد

"هناك أهداف أخرى. هدفي مع منتخب مصر في الجزائر. هدفي في نيجيريا مع المنتخب الوطني أيضا".

"هناك هدف في تونس سجلته رغم أني المفروض ألا ألعب المباراة أصلا لأني كنت مصابات لكني شاركت".

"وهناك هدفي في كوتوكو".

"حسام حسن كان يلعب وقتها المهاجم الصريح في الأهلي. وبدأت أنا في تلك المرحلة ألعب من خلفه نوعا ما".

"كرة طولية جاءت، وصلت حسام، ارتقى لها مع مدافع اسمه أحمد روكسو، لعبها المدافع برأسه وردها على حدود منطقة جزاء كوتوكو".

"هنا فكرت. لو سددت ربما أسجل هدفا رائعا. وربما الكرة تطيش من على وجه قدمي وتذهب فوق المدرجات وتكون شكلها عرة!".

"لكني سددت. لم يتوقع أحد أن اًصوب بتلك الطريقة. كابتن ميمي الشربيني معلق المباراة نفسه لم يتوقع ذلك، كان هدفا جميلا".

"الغريب أني دوما ألعب بقدمي اليمنى. لكن أهدافي الجميلة كلها سجلتها بقدمي اليسرى".