رسالة الخطيب لمنظومة الأهلي.. إلى المجلس والجماهير واللاعبين

وجه محمود الخطيب أيقونة النادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر ومجلس الإدارة واللاعبين.

الخطيب حل ضيفا على برنامج صاحبة السعادة وتحدث عن الوضع الحالي للنادي الأهلي.

وقال الخطيب: "قيمة الأهلي كبيرة جدا. كل من ينتمي من مسؤول ولاعب وجمهور عليه أن نضع أيدينا سويا. يجب أن يكون عندنا ثقة في اللاعبين والمسؤولين. هذه الظروف تمر علينا كلنا".

"علينا جميعا أن نفكر. النادي الأهلي وقيمته. الأهلي وجمهوره. روح الفانلة الحمراء التي كففنا عن الحديث عنها منذ فترة".

"هذه مرحلة... مم، يعني، كل من ينتمي إلى الأهلي لاعبين وجماهير ومجلس إدارة عليهم أن يعلموا قيمة النادي الأهلي".

وأضاف نائب رئيس الأهلي السابق "هي مرحلة صعبة وانتقالية، وإن شاء الله الأمور ستتحسن".

وأردف "لدينا ثقة في جمهورنا أن يدعم أولادنا. ولدينا ثقة في أن أولادنا يعرفون قيمة الأهلي".

وأكمل "الجميع عليه أن يشعر بقيمة الأهلي. وأنا أثق في أن أولادنا قيمة الأهلي محفورة في قلوبهم".

وأتم "أثق في أن مجلس الإدارة حريص على النادي، فقط فلنحمل قيمة الأهلي بداخلنا".