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ضبط إخوانى محكوم عليه بالمؤبد لانضمامه لجماعة محظورة بالسنطة

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ضبط إخوانى محكوم عليه بالمؤبد لانضمامه لجماعة محظورة بالسنطة ضبط إخوانى محكوم عليه بالمؤبد لانضمامه لجماعة محظورة بالسنطة
تمكن ضباط مباحث مركز السنطة من ضبط إخوانى مقيم بقرية كفر الشيخ مفتاح محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية انضمامه لجماعة محظورة.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز السنطة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم "طارق.ر.م.ع" 38 سنة عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 17273 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2014، للانضمام لجماعة محظورة، بجلسة 22 مارس 2015، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم.

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