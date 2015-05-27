مريضة نفسية تلقى بطفلها على رصيف محطة القطار بالمنيا بعد مشادة مع والدتها

ألقت أم بابنها على رصيف محطة القطار بالمنيا إثر مشادة مع والدتها احتجاجا على السفر إلى زوجها المقيم بمحافظة قنا جنوب الصعيد.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور محطة السكة الحديد يفيد أنه أثناء تواجد كل من "ناريمان م س"، 23 سنة، طالبة بكلية دار العلوم، ومقيمة بمحافظة قنا، ولها محل إقامة آخر بالمنيا، تحمل رضيعا يبلغ من العمر 8 شهور، و"نادية.ع"، 43 سنة، ربة منزل، بصالة محطة سكك حديد المنيا، نشبت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها الأولى بطرح نجلها أرضا على رصيف المحطة، وأثناء مشاهدة الرقيب سرى مؤمن أحمد معين خدمة بالصالة للواقعة قام بالتحفظ عليهما.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية لمكان الواقعة وتبين إصابة الطفل وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وجاء التقرير الطبى يتضمن إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وبسؤال الأم قررت أن نجلتها تعانى من مرض نفسى ويتم معالجتها منه وقد وقعت مشادة كلامية بينهما بسبب إقامتها معها ورفض العودة إلى منزل الزوجية، وأنهما كانا فى طريقهما لاستقلال أحد القطارات المتجهة إلى الوجه القبلى وأنها فوجئت بقيام ابنتها بإلقاء نجلها على الأرض لاعتراضها على السفر إلى محل إقامة زوجها بقنا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 915 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وجار العرض على النيابة.