أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مريضة نفسية تلقى بطفلها على رصيف محطة القطار بالمنيا بعد مشادة مع والدتها

Google+ Print
مريضة نفسية تلقى بطفلها على رصيف محطة القطار بالمنيا بعد مشادة مع والدتها مريضة نفسية تلقى بطفلها على رصيف محطة القطار بالمنيا بعد مشادة مع والدتها
ألقت أم بابنها على رصيف محطة القطار بالمنيا إثر مشادة مع والدتها احتجاجا على السفر إلى زوجها المقيم بمحافظة قنا جنوب الصعيد.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور محطة السكة الحديد يفيد أنه أثناء تواجد كل من "ناريمان م س"، 23 سنة، طالبة بكلية دار العلوم، ومقيمة بمحافظة قنا، ولها محل إقامة آخر بالمنيا، تحمل رضيعا يبلغ من العمر 8 شهور، و"نادية.ع"، 43 سنة، ربة منزل، بصالة محطة سكك حديد المنيا، نشبت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها الأولى بطرح نجلها أرضا على رصيف المحطة، وأثناء مشاهدة الرقيب سرى مؤمن أحمد معين خدمة بالصالة للواقعة قام بالتحفظ عليهما.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية لمكان الواقعة وتبين إصابة الطفل وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وجاء التقرير الطبى يتضمن إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وبسؤال الأم قررت أن نجلتها تعانى من مرض نفسى ويتم معالجتها منه وقد وقعت مشادة كلامية بينهما بسبب إقامتها معها ورفض العودة إلى منزل الزوجية، وأنهما كانا فى طريقهما لاستقلال أحد القطارات المتجهة إلى الوجه القبلى وأنها فوجئت بقيام ابنتها بإلقاء نجلها على الأرض لاعتراضها على السفر إلى محل إقامة زوجها بقنا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 915 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365