«خيرية محمد بن راشد» و«سقيا الإمارات» تبحثان التعاون

استقبلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية سعيد محمد الطاير ـــ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات الذي زار المؤسسة يرافقه محمد عبدالكريم الشامسي المدير التنفيذي للمؤسسة بالوكالة في إطار الرغبة في التنسيق وتضافر الجهود بين المؤسسات الخيرية المحلية في مجال العمل الخيري.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الذي كان في استقبال سعيد محمد الطاير ومرافقه - بحضور صالح زاهر مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي المؤسسة التي تحث على العمل بروح الفريق الواحد في جميع المجالات ومنها المجالات الخيرية والإنسانية التي تعتبر من أهم الوسائل لخدمة البشرية والتي لها ثواب وأجر عند الله تعالى.

تجارب

وقد هدفت الزيارة للتعرف وتبادل المعلومات حول النظم المتبعة في المؤسسات الخيرية بالدولة في مجال إيصال المساعدات لمستحقيها، حيث تم خلالها استعراض تجارب المؤسسة في مجال العمل الخيري والإنساني خاصةَ في مجال حفر آبار مياه الشرب وتقديم المساعدات في توفير المياه والآلية المتبعة للمؤسسة في ذلك والمشاريع والأعمال الخيرية التي قامت وتقوم بها المؤسسة في مختلف الدول.

ومن جانبه أشاد سعيد محمد الطاير بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية داخل وخارج الدولة منوها بحسن الاستقبال، مبيناً أن مؤسسة سقيا الإمارات قد بادرت بزيارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية باعتبارها مؤسسة عريقة في مجال العمل الإنساني من أجل التعرف على مشاريعها التي قامت بها في مجال توفير مياه الشرب وحفر الآبار.

مذكرة تفاهم

تم خلال الزيارة الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في هذا المجال بين المؤسستين لوضع اطر التعاون والشراكة، نظرا لرغبتهما في تكامل أنشطتهما خاصة ِبما تمتلكه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية من خبرة في مجالات العمل الإنساني وعلى وجه الخصوص حفر أبار مياه الشرب في الدول المختلفة وكذلك تنفيذ المشاريع المشتركة.