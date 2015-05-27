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راشد بن حميد يشهد إطلاق مشروع مختبر الابتكار الهندسي في بلدية عجمان

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راشد بن حميد يشهد إطلاق مشروع مختبر الابتكار الهندسي في بلدية عجمان راشد بن حميد يشهد إطلاق مشروع مختبر الابتكار الهندسي في بلدية عجمان

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان صباح أمس إطلاق مشروع مختبر الابتكار الهندسي لقطاع الشؤون الهندسية بالدائرة ووجه خلال متابعته ورش العمل الابتكارية المحفزة للتفكير والإبداع في خدمة المتعاملين والتي عقدت خلال استعراض الاهداف اطلاق مختبر الابتكار الهندسي بضرورة تحويل كافة المعاملات الخاصة بالقطاع إلكترونياً والتسهيل على المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات المحفزة للمستثمرين وقطاع الأعمال مؤكداً على ضرورة توفير قاعدة بيانات على موقع القطاع الإلكتروني ضمن بوابة الدائرة الإلكترونية وتعزيز ذلك بتبسيط إجراءات الدخول إليها من مواقعهم عبر أجهزتهم الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة الدائرة والانتظار للحصول على موافقات وعدم ممانعة من إنشاء المشاريع الاستثمارية بأنواعها.

مسيرة التنمية

وأوضح أن الدائرة تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي على ترجمة الرؤى القيادية والحكومية وبجهود كبيرة لترجمة توجيهات القيادة العليا بالدولة وبحرص على مواكبة مسيرة التنمية والتطوير والتقدم الحضاري في كافة المجالات لافتا بأن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تعتمد في استراتيجياتها تطبيق أفضل الممارسات المطبقة عالميا بجودة عالية في كافة قطاعاتها خاصة تلك المستخدمة عبر موقعها الإلكتروني والخاصة بقطاعات الصحة العامة والبيئة والشؤون الهندسية وخدمات المتعاملين من أجل إعطاء صورة مشرقة عن الإمارة بما يعزز مسيرتنا الوطنية ويسهم في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدائرة معربا عن سعادته الكبيرة في متابعته جانبا من ورش العمل التي نفذت من خلال إطلاق مشروع مختبر الابتكار الهندسي التي كشفت عن أفكار بناءة ومقترحات مفيدة تخدم الدائرة عامة وقطاع الشؤون الهندسية بشكل خاص مثمنا كافة الجهود المبذولة من المشاركين في المشروع وموجها شكره لكل واحد منهم.

ورش

عقدت على هامش إطلاق المشروع ورش عمل ابتكارية بتصاميم عصرية تعتمد على أدوات هندسية مدعمة بأجهزة إلكترونية لاستخدامها في جلسات العصف الذهني لتعزيز الابتكار وطرح الأفكار الإبداعية حول مختلف خدمات القطاع خاصة ما يتعلق بالمباني والاستشارات الهندسية والتخطيط والمساحة والطرق.

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