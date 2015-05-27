محمد الشرقي: التعليم الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتطوير

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الثانوية في أكاديمية الفجيرة الخاصة.

وأكد سموه أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتطوير التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على أن الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار المستدام الذي نراهن عليه ونجد أن التعليم هو الركيزة الأولى لاستثمار ناجح للإنسان الإماراتي.

وهنأ سموه خريجي الدفعة الجديدة ،متمنيا لهم الانتقال إلى خطوة متقدمة من دراستهم الجامعية الأكاديمية والتزود بالمعرفة اللازمة لأخذ دورهم الفاعل في المجتمع.

وفي ختام الحفل كرم سمو ولي عهد الفجيرة المتفوقين ووزع الشهادات على الخريجين والخريجات.

وكانت مديرة الأكاديمية جان بريتنجهام ألقت كلمة خلال الحفل رحبت فيها بسمو ولي عهد الفجيرة وشكرته على حضوره، مشيدة بحكومة الفجيرة ودعمها الدائم للتعليم في الإمارة.

وتضمن الحفل عدة كلمات للخريجين إضافة إلى مشاركات فنية وعرض صور للخريجين خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات.

وحضر حفل التخرج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ومحمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وجمعة خلفان الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية وعدد من مسؤولي إمارة الفجيرة وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة.