حاكم الشارقة يؤكد على معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين، وذلك حرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه أبناء المواطنات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من صاحب السمو حاكم الشارقة لبرنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات من الشارقة، بناء على إعلان الإعلامي حسن يعقوب مدير الإذاعة، وذلك استجابة من سموه على مكالمة إحدى المواطنات وتدعى «أم سعود»، التي لديها مشكلة خاصة بابنتها مع مجلس الشارقة للتعليم.

وأفاد البرنامج بأن هناك أوامر وتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة منذ عامين بمعاملة أبناء المواطنات كمعاملة المواطنين، ووجه سموه خلال المكالمة جميع المسؤولين في دوائر الشارقة المحلية بمعاملة كافة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في كل شيء دون تأخير.

ونقل برنامج «الخط المباشر» توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مجلس الشارقة للتعليم، وذلك للتنفيذ الفوري.

وأكد سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ستكون حيز التنفيذ من الآن، مشيراً إلى عدم استبعاد إلحاق الطلاب والطالبات من أبناء المواطنات من برنامج «مهارات» والمتعلق بإرسال بعض الطلاب المتفوقين خارج الدولة لتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سليمة. وأوضح الكعبي أنه سيتم التواصل مع «أم سعود» صاحبة الشكوى للتعرف على المزيد من شكواها ومراجعة أوراق ابنتها، وإذا كانت مطابقة للمواصفات المطلوبة فسيتم إلحاقها فوراً بالبرنامج.