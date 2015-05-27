توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/5/27

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/27
>مواليد برج الحمل لديهم شغف وحب للمغامرة بشكل عام ويقومون بتنفيذ رحلات مهمة فى حياتهم ويتحملون مشقة هذه الرحلات بحب وسعادة، وغالبًا ينجحون فى اختيار رفقائهم بعناية، وهم يعتقدون كثيرًا فى مقولة اختيار الصديق قبل الطريق.
توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية
>لا تجعل المغامرة تقودك إلى اتخاذ قرارات تؤثر على حياتك الاجتماعية وتجعلك تتنقل من مكان إلى مكان أو من وظيفة أى أخرى وهذا يمكن أن يقلل من إنجازك ونجاحاتك.
رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015
>اليوم مثالى جدًا لقضاء يوم حالم ورومانسى وحاول أن تعالج الفتور الذى أصاب علاقتك بالشريك خلال الفترة الماضية.
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/5/27
>التفاصيل الصغيرة لا تهم أصحاب هذا البرج ودائمًا ما يهتمون بالنتائج النهائية ويتمتعون بقدر كبير من المثابرة والمتابعة وغالبًا ما يستثمرون الوقت فى أشياء مفيدة.
توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى
>أنت اليوم فى قمة النشوة العاطفية ومناسب جدًا لتجديد شكل العلاقة مع الشريك واستثمر الوقت لقضاء وقت عاطفى وفاجأ شريكك بباقة ورود مختلفة للتعبير عن الحب والامتنان.
على مستوى العلاقات العامة
>لا تعط فرصة للآخرين أن يتعاملوا معك بجفاء وحرص، فأنت تستطيع أن تقيم الفرص المتاحة لك بكل سهولة ويسر.
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/5/27
>حالة من الاستقرار والوداعة تنتابك اليوم فاليوم مناسب لأخذ قرارات مهمة فى حياتك
على مستوى العمل والمال
>لا تلتفت لأية مشاكل قد تحدث فى العمل اليوم فالاستقرار الذى تنعم به يؤدى بك إلى نجاحات متتالية، ستشهد الحياة انفراجة فى الأيام القادمة فلا تتعجل الأمور.
على المستوى العاطفى
>حالة الاستقرار التى تنتابك تمتد إلى حالتك العاطفية فأغتنم الفرصة وحاول أن تقضى يومًا مختلفًا.
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/5/27
>كن حذرًا اليوم فى تعاملك مع الآخرين ولا ترتكب أي أخطاء أو مغالطات، وحاول ألا تقبل بأى وعود فأنها غير صادق بالمرة.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>سيشهد اليوم الكثير من التغيرات فى محيط العمل ما سيجعل خريطتك المستقبلية أفضل، كن متيقظًا لذلك وترقب النتائج فستكون دائمًا فى طريق النجاح لتضعك فى المصاف.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>يوم عاطفى مناسب ولديك تفاهم تام مع شريك الحياة، فالعلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف.
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2015/5/27
> يميل أصحاب هذا البرج للانفتاح على العالم والثقافات المختلفة ولديهم خبرات مهمة فى التعامل مع الآخرين علاوة على أنهم أشخاص لديهم صفة الكرم والعطف ويشعرون بالاتزان كما أن أمورهم مستقرة إلى أبعد مدى.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية اليوم قد تحدث بعض المواجهات فى العمل بينك وبين رئيسك، فدع الفرصة تفوت كى لا تشعر بأنك خسرت المعركة وحاول معالجة الخلاف بالود الذى تتميز به، ولأن لديك طرقًا مختلفة للتواصل مع الآخرين فأنت إذن تستطيع فعل ذلك.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية
>حياتك العاطفية والعائلية مستقرة وهذا يأتى من اتزانك المعهود والحكم على الأمور بطريقة صحيحة.
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/5/27
>أصحاب هذا البرج لديهم قدرة على تحمل الصعاب ولكن هذه الأيام تواجه أشياء على عكس ما تتوقع، ولكن عندما يقررون أمرًا فلا يستطيع أحد أن يثنيهم عن ذلك، ولكن عليهم أن يشعروا بالاطمئنان بعض الشىء فقد يحمل هذا اليوم أخبارًا مناسبة لك.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>تقترح عليك خبيرة علم الأبراج ماجى فرح ألا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به فى العمل فأنت شخص ناجح ولا تحاول أن تزيد من أعبائك.
على مستوى الحياة العاطفية
>كثيرًا ما تهمل شريك فحاول أن تتجاوب مع محاولاته لاستمالتك إليه حتى لا تنهار العلاقة بينكما للوصول إلى الحياة الهادئة.
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/5/27
>التعامل مع أصحاب هذا البرج صعب ممكن أن يصدمك رد فعلهم، ولكن هم أصحاب شخصية جذابة ومليئة بالثقة ودائمًا ما تترك انطباعًا مختلفًا لدى من يتعامل معهم ولكن لديهم طيبة محببة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية
>الطيبة والشخصية الجذابة يمكن أن تجلب لك المشاكل فى العمل فاحذر الدسائس والوقيعة من زملاء العمل، فلا تقابل الإساءة بمثلها لأن رد فعلك دائمًا صادم ومخيف لديك قدر من الابتكار ممكن أن تواجه به هذا.
توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية
>الحياة العاطفية لديك مستقرة وهادية فاجأ شريكك بتمضية نهاية الأسبوع بطريقة مختلفة اصطحبه إلى الصيد أو لرحلة سفارى.
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/5/27
>بالرغم من أن مواليد هذا اليوم قادرون على فعل الكثير فى أوقات قياسية وغالبًا ما يكونوا الأعلى فلا يستعجل تحقيق الأهداف، وكن حذرًا، فالحذر ضرورى حتى لا تتعرض لمشكلات غير متوقعة وستصل إلى أهدافك قريبًا .
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>أسلوبك فى التعامل مع زملائك فى العمل قد يفقدك ودهم، حاول أن تتفاعل معهم وتكون شخصًا متعاونًا وودودًا، فمن المهم أن يكون لك سندًا وعونًا فى مكان عملك.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>أنت اليوم فى منتهى الرومانسية، وحاول أن تقضى يومًا مختلفًا وتقدم الهدايا وتصنع البهجة التى افتقدتها فى الفترة الماضية.
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/5/27
>الطموح والمثابرة يميز الشخصيات بهذا البرج ولكن عليك تجنب النقاشات الحادة أو الحوارات لأنها لا تفيد كثيرًا هذا اليوم حتى تشعر بالراحة والسعادة التى يمكن أن تتأثر بها بسبب هذا الجدال والنقاشات غير المفيدة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية
>يشهد يوم الخميس العديد من النجاحات غير المتوقعة، سيكون اليوم شاهدًا على احتفالات كثيرة، وأخيرًا يرى الناس نجاحك وثمرة تعبك لتفخر بأفعالك وإنجازاتك العملية.
توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.
>العصبية التى يمكن أن تصيبك اليوم تبعدك بعض الشىء عن الحبيب، حاول استمالته بوسائل مختلفة، وهو يستحق منك أن تقدم له عطلة رومانسية نهاية الأسبوع.
حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/5/27
>عليك فى هذا اليوم أن تتجنب كل الأفعال التى من شأنها تجلب عليك الضرر وحاول أن تكون أكثر وضوحًا فأنت غامض بالنسبة للآخرين ويجدون صعوبة فى التعرف على شخصيتك والنتائج إيجابية إذا ما اتفقت مع الشريك على المساعدة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية
>من الجيد أن تكون مخلصًا فى أداء ما يطلب منك من أعمال وأن تغتنم كل فرصة متاحة إليك لتحسين وضعك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية
>عليك أن تبحث عن الشريك أو الحب فهو موجود أمامك وقريب منك لا تتردد وحاول أن تكون إيجابيًا.
حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/27
>مواليد هذا البرج يستحقون النجاح وجنى الثمار بسبب ذكائهم وملاحظاتهم الدقيقة لكل ما يحيط بهم متواضعون ولديهم كرم حاتمى يزيد من قدرهم فى عيون من حولهم ولكن أحترس من الهواجس التى يمكن أن تصيبك ببعض التوتر.
توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>نجاحك اليوم هو ما تستحقه لأنه بذلت كل الجهد المناسب لنيل هذا النجاح فلا تتردد فى استثماره على كل الأصعدة.
توقعات كارمن شماس لمواليد برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لمواليد برج "الدلو" أنك ستجذب إليك كل المحيطين بك فى هذا اليوم.
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/5/27
>مواليد هذا البرج سباقون ومتقدمون ولديهم عزيمة قوية، ولكن يعيبهم المخاطرة ولكنهم ينسون الفشل الذى قد يصادفهم ولا يستسلمون طويلاً للحزن.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>ستشهد نهاية الأسبوع أحداثًا مناسبة لك فى الحياة العملية ممكن أن تؤدى إلى حياة مليئة بالنجاح.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>يمكن أن تقابل اليوم ميلاد حب جديد، وأجعل الأمل بابك لعبور هذا اليوم وهناك أمور كثيرة سعيدة فى انتظارك.