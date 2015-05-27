توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/5/27

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/27

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/5/27

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/5/27

على مستوى العمل والمال

على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/5/27

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2015/5/27

>مواليد برج الحمل لديهم شغف وحب للمغامرة بشكل عام ويقومون بتنفيذ رحلات مهمة فى حياتهم ويتحملون مشقة هذه الرحلات بحب وسعادة، وغالبًا ينجحون فى اختيار رفقائهم بعناية، وهم يعتقدون كثيرًا فى مقولة اختيار الصديق قبل الطريق.>لا تجعل المغامرة تقودك إلى اتخاذ قرارات تؤثر على حياتك الاجتماعية وتجعلك تتنقل من مكان إلى مكان أو من وظيفة أى أخرى وهذا يمكن أن يقلل من إنجازك ونجاحاتك.>اليوم مثالى جدًا لقضاء يوم حالم ورومانسى وحاول أن تعالج الفتور الذى أصاب علاقتك بالشريك خلال الفترة الماضية.>التفاصيل الصغيرة لا تهم أصحاب هذا البرج ودائمًا ما يهتمون بالنتائج النهائية ويتمتعون بقدر كبير من المثابرة والمتابعة وغالبًا ما يستثمرون الوقت فى أشياء مفيدة.>أنت اليوم فى قمة النشوة العاطفية ومناسب جدًا لتجديد شكل العلاقة مع الشريك واستثمر الوقت لقضاء وقت عاطفى وفاجأ شريكك بباقة ورود مختلفة للتعبير عن الحب والامتنان.>لا تعط فرصة للآخرين أن يتعاملوا معك بجفاء وحرص، فأنت تستطيع أن تقيم الفرص المتاحة لك بكل سهولة ويسر.>حالة من الاستقرار والوداعة تنتابك اليوم فاليوم مناسب لأخذ قرارات مهمة فى حياتك>لا تلتفت لأية مشاكل قد تحدث فى العمل اليوم فالاستقرار الذى تنعم به يؤدى بك إلى نجاحات متتالية، ستشهد الحياة انفراجة فى الأيام القادمة فلا تتعجل الأمور.>حالة الاستقرار التى تنتابك تمتد إلى حالتك العاطفية فأغتنم الفرصة وحاول أن تقضى يومًا مختلفًا.>كن حذرًا اليوم فى تعاملك مع الآخرين ولا ترتكب أي أخطاء أو مغالطات، وحاول ألا تقبل بأى وعود فأنها غير صادق بالمرة.>سيشهد اليوم الكثير من التغيرات فى محيط العمل ما سيجعل خريطتك المستقبلية أفضل، كن متيقظًا لذلك وترقب النتائج فستكون دائمًا فى طريق النجاح لتضعك فى المصاف.>يوم عاطفى مناسب ولديك تفاهم تام مع شريك الحياة، فالعلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف.> يميل أصحاب هذا البرج للانفتاح على العالم والثقافات المختلفة ولديهم خبرات مهمة فى التعامل مع الآخرين علاوة على أنهم أشخاص لديهم صفة الكرم والعطف ويشعرون بالاتزان كما أن أمورهم مستقرة إلى أبعد مدى.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية اليوم قد تحدث بعض المواجهات فى العمل بينك وبين رئيسك، فدع الفرصة تفوت كى لا تشعر بأنك خسرت المعركة وحاول معالجة الخلاف بالود الذى تتميز به، ولأن لديك طرقًا مختلفة للتواصل مع الآخرين فأنت إذن تستطيع فعل ذلك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/5/27

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/5/27

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/5/27

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/5/27

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/5/27

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/27

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات كارمن شماس لمواليد برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/5/27

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية