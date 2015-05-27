2000 صومالى يغادرون حضرموت عائدين لبلادهم

غادر ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن أكثر من الفى صومالى عائدين إلى بلادهم بعد هروبهم من عدن التى كانوا قد لجأوا إليها قبل سنوات بسبب الحرب الاهلية فى الصومال وتركوها إلى حضرموت قبل أكثر من شهر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة للحرب التى شنها الحوثيون على عدن.

وقد غادر اللاجئون الصوماليون ميناء المكلا على متن سفينتين بدعم وتمويل من إئتلاف "الخير للإغاثة الإنسانية" وبتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة بساحل حضرموت.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" الإلكترونية أن ائتلاف الخير وجه نداء للمنظمات الحقوقية والإنسانية وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها الإغاثية والحقوقية للتدخل العاجل لإجلاء بقية اللاجئين الصوماليين إلى بلادهم مع تصاعد الأحداث الدائرة فى اليمن.

ويقدر عدد الصوماليين الذين عادوا من حضرموت إلى بلادهم نحو 3246 صوماليا يقطنون بمخيمات الإيواء بالتنسيق مع السفارة الصومالية فى اليمن.

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