الرئيس اليمنى يعين محافظا جديدا لشبوة

أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين عبد الله على النسى محافظا جديدا لمحافظة شبوة جنوب اليمن

يأتى تعيين النسى بعد وفاة المحافظ أحمد باحاج قبل 4 أيام فى حادث سير .

وعبد الله النسى - الباغ من العمر 71 عاما - من المشايخ القبليين البارزين فى محافظة شبوة التى تشهد قتالا بين المقاومة والقبائل من جهة، وبين الحوثيين من جهة آخرى، وقد شغل قبل ذلك منصبى محافظ عمران ومأرب

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