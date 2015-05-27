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بان كى مون يؤكد تأجيل محادثات السلام فى اليمن ويعبر عن خيبة أمله

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بان كى مون يؤكد تأجيل محادثات السلام فى اليمن ويعبر عن خيبة أمله بان كى مون يؤكد تأجيل محادثات السلام فى اليمن ويعبر عن خيبة أمله
قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأمين العام بان كى مون طلب من مبعوثه الخاص لليمن تأجيل محادثات جنيف للسلام التى كانت مقررة فى 28 من مايو لكنه يأمل فى انعقاد المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب فى أسرع وقت ممكن.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "يشعر الأمين العام بخيبة الأمل لعدم التمكن من بدء هذه المبادرة المهمة فى أقرب موعد ممكن ويجدد دعوته لجميع الأطراف للمشاركة فى المشاورات التى تعمل الأمم المتحدة على تيسيرها بنية حسنة ودون شروط مسبقة."

كان مساعد للرئيس اليمن قال فى وقت سابق إن المفاوضات أجلت إلى أجل غير مسمى.
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