محافظ الفيوم:سنطلق اسم المتبرع بأرض قيمتها 100 مليون جنيه على أكبر شارع

قال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إن الدكتور جلال الدين سيد أحمد أبو بكر، تقدم منذ شهر بطلب للشهر العقارى للتنازل عن قطعة أرض لصالح محافظة الفيوم، موضحًا أن قطعة الأرض تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 متر ولا يقل ثمنها عن 100 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن فعلة الطبيب أبكته لإخلاصه وحبه للوطن، مؤكدًا أنه شكل لجنة لإطلاق اسم الدكتور جلال على أكبر شوارع محافظة الفيوم، بجانب وضع اسمه فى لوحة شرف للعظماء ممن وقفوا بجانب الوطن فى محنته ليكونوا عبرة تحتذى بها الأجيال القادمة.

>وأشار المحافظ إلى أن الطبيب أدخل كل المرافق على قطعة الأرض لحسابه الشخصى، لافتًا إلى أن الطبيب طلب إقامة دار مسنين، ووعده المحافظ بتنفيذ ذلك وإطلاق اسمه عليها.

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