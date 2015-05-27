لجنة العمل المدنى تبدأ أولى فعاليات مشروع "المساحة المليانة "بالإسكندرية

بدأت لجنة العمل المدنى لمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، اليوم أولى فعاليات مشروع "المساحة المليانة"، بالتعاون مع جمعية شباب الخريجين بشارع طنطاوى جوهر، خلف سور كلية العلوم بحى وسط لتنظيف سور كلية العلوم، ورسم جدارية على السور فى إطار إسكندرية القديمة، بالاشتراك مع فنانين من الإسكندرية والشباب المتطوعين للمحافظة على الشكل الجمالى والحضارى له.

وشملت الفاعلية تقديم ورش عمل للأطفال لصناعة العرائس وتقديم عروض استعراضية لهم وعمل جرافيتى على جدار سور كلية العلوم وكتابة كلمة "عيش الإسكندرية"، وتقديم عروض بهلوان للأطفال وتقديم أفلام مستقلة للأطفال من خلال "سينما فى كل مكان"، وتزويد المنطقة بمكتب خدمة المواطنين لاستمرارية نظافة المكان.

يذكر أن مشروع "المساحة المليانة" يهدف إلى تنظيف المناطق التى تعج بالقمامة بالإسكندرية بالتعاون مع الأحياء وزراعة الشجيرات فى هذه المناطق وعمل بعض الأعمال الفنية، بالاشتراك مع فنانين لرسم أعمال جرافيتى تحيى الإسكندرية القديمة، وينتهى بفعالية ثقافية لأهالى المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تزويد المناطق بكشك لخدمة المواطنين.

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