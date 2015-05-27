غدا..ندوة عن صندوق المهن الطبية وحقوق الصيادلة المهدرة بالمنوفية

تنظم نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية ندوة عن صندوق اتحاد المهن الطبية والحقوق المهدرة للصيادلة غدا الاربعاء 27/5/2015 الساعه 12 ظهرا بمقر النقابة بشبين الكوم بحضور رئيس لجنة التشريعات بالنقابة العامة الدكتور حسام حريره وبعض أعضاء النقابة العامة وممثلى وسط الدلتا.

وأكد الدكتور محمود قصد أمين عام مساعد النقابة أنه من المقرر حضور نقباء كفر الشيخ والغربية والقليوبية وعدد من ممثلى مجلس نقابات تلك المحافظات وذلك لتاكيد على حضور الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية يوم الخميس المقبل لتقديم كافة التوصيات التى ستنتهى إليها الندوة أو الحلقة النقاشية .