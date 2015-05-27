تصاميم Salvatore Ferragamo تزين السجادة الحمراء في كان

ظهرت العديد من الإطلالات الأنيقة خلال أيام مهرجان كان السينمائي مؤخراً، ومن بينها إطلالات أنيقة تحمل توقيع Salvatore Ferragamo.

اختارت Aishwarya Rai إطلالة بسيطة من Salvatore Ferragamo، فارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود مع حذاء جميل بكعب عالٍ، أما Tatiana Luter فقد كانت إطلالتها ناعمة باللون الأبيض على السجادة الحمراء.

ومن ناحية أخرى، اختارت بعض النجمات إكسسوارات جذابة من Salvatore Ferragamo لتزين إطلالاتهن، مثل: Jane Fonda، Petra Nemcova اللتان تألقتا بحقائب أنيقة للسهرة.

شاهدي معنا أجمل تصاميم Salvatore Ferragamo على السجاد الحمراء في كان، وشاركينا برأيك.