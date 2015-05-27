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درجات اللون الأرجواني تزين أجمل الإطلالات للسهرات

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درجات اللون الأرجواني تزين أجمل الإطلالات للسهرات درجات اللون الأرجواني تزين أجمل الإطلالات للسهرات

الثلاثاء 26-05-2015 10:54

تنوعت إطلالات النجمات في الحفلات الساهرة في الفترة الأخيرة، وقد لاحظنا تكرار اللون الأرجواني بدرجاته المتعددة في عدد كبير من تلك الإطلالات، وذلك يمكن أن يجعله خيارك الأول لإطلالتك في سهرات الصيف.

اختلفت درجات اللون الأرجواني في إطلالات النجمات، فبعضها تميز بالنعومة واللمسة الأنثوية بدرجات فاتحة كإطلالة الممثلة الهندية الأنيقة أشوريا راي Aishwarya Rai في مهرجان كان السينمائي مؤخراً، حيث ارتدت تصميماً أنيقاً مزيناً بورود ناعمة من إيلي صعب، وإطلالة زميلتها فريدا بينتو Freida Pinto من المصمم نفسه.

واختارت نجمات أخريات درجات داكنة من هذا اللون فباتت إطلالاتهن درامية ورائعة كإطلالة الحمل التي اختارتها كيرا نايتلي Keira Knightley من Erdem في حفل SAG Awards في بداية هذا العام، وإطلالة Camila Alves في الحفل نفسه، ولا يمكن أن ننسى إطلالة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon الرائعة في حفل BAFTA، إذ جمعت بين البساطة والرقي فبدت متألقة بدون تكلف.

في إطلالات السهرات ظهر اللون الأرجواني بأجمل صوره عند تنسيقه مع أحد اللونين الأبيض والأسود، فشاهدناه متناغماً بطريقة جميلة مع اللون الأبيض في إطلالة لاي ليزارك Leigh Lezark وإطلالة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o، كما بدا أنيقاً مع اللون الأسود في إطلالة ليلي الدريدج Lily Aldridge .

شاهدي أجمل إطلالات النجمات بدرجات اللون الأرجواني، واستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتك للسهرات.

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