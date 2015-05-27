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شوبارد ترعى حفل توزيع "جوائز المرأة العربية" في الكويت

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شوبارد ترعى حفل توزيع "جوائز المرأة العربية" في الكويت شوبارد ترعى حفل توزيع "جوائز المرأة العربية" في الكويت

الثلاثاء 26-05-2015 16:52

للعام الثاني على التوالي، تتواجد "شوبارد" Chopard في حفل توزيع "جوائز المرأة العربية" الذي يقام في فندق وأبراج الشيراتون في الكويت، حيث شاركت "شوبارد" Chopard هذا العام باعتبارها الراعي الرسمي الرئيسي للحفل. وقامت الدار بالتعاون مع شركة "الطرف الأغر" الكويتية الرائدة بتكريم خمس سيدات قدّمن إسهامات رائدة في شتى المجالات.
وتم تكريم وحتى يومنا هذا 250 سيدات عربيات من شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والمملكة العربية .
ويسعى حفل "جوائز المرأة العربية" لتوفير منصة للاحتفاء بأبرز الإنجازات الهامة للنساء العربيات وتسليط المزيد من الضوء على سعيهن الحثيث وجهودهن المبذولة في سبيل إحداث التغيير في بلدانهن ومجالات أعمالهن، ليكن بذلك قدوة للأجيال القادمة.
وفي دورة العام الحالي من حفل توزيع "جوائز المرأة العربية" تم تكريم عشرين إمرأة عربية رائدة خلال حفل عشاء فاخر حضره كبار الشخصيات مع عدد من أفراد العائلة الحاكمة في الكويت. واختارت "شوبارد" Chopard هذه المرة بالتعاون مع شريكها "الطرف الأغر" تقديم الجوائز لخمس سيدات ناجحات تضمنت: جائزة ريادة الأعمال، والفن، والمجال الإنساني، وجائزة المواهب الشابة في التصميم، وجائزة "المرأة الملهمة لهذا العام".

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سيدتي

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