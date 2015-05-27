السجن المشدد 3 سنوات لـ9 إخوان لتحريضهم على العنف بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

قررت دائرة إرهاب الشرقية برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، اليوم الثلاثاء، السجن المشدد 3 سنوات لـ9 من الإخوان بمدينة العاشر من رمضان المتهمين فى القضية رقم 356 لسنة 2014 أول العاشر.، لتحريضهم على العنف والانتماء لجماعة إرهابية تحرض على العنف بمدينة العاشر.

> كان المستشار أحمد دعبس المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال 9 عناصر إخوانية لتحريضهم على العنف بالشرقية، وتخريب المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة والتظاهر والانتماء إلى جماعات إرهابية تحرض على العنف، إلى دائرة إرهاب الشرقية.

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