القبض على عاطلين مطلوبين فى سرقة مخزن فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة الرائد جمال عمارة، رئيس المباحث، من القبض على المدعو (شعبان ص ع ) 25 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى القضية رقم 6660 لسنة2011 جنايات قسم ثان بتهمة "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4866 لسنة 2010 جنح ثان بتهمة "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس شهرين.

كما تم القبض على المدعو ( إبراهيم م م) 28 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث والسابق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح، مخدرات، سرقة" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 215 لسنة 2013 جنح قسم ثالث بتهمة "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 3492 لسنة 2015 جنح ثالث بتهمة "سرقة مخزن" وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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