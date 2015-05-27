سقوط عاطل بحوزته 24 قطعة حشيش بمركز بسيون فى الغربية

تمكن الرائد محمد الكردى رئيس مباحث مركز بسيون والقوة المرافقة له من ضبط عاطل مقيم قرية القضابة بحوزته 24 قطعة حشيش تزن 100جرام بقصد الاتجار ومطواة ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية بتمكن رئيس مباحث مركز بسيون والقوة المرافقة له من ضبط المتهم على السيد إبراهيم 49سنة عاطل وبحوزته24 قطعة حشيش تزن 100جرام ومبلغ مالى ومطواة بقصد الاتجار تحرر المحضر 10441جنايات مركز بسيون وباشرت النيابة العامة التحقيق.