فوائد زيت جوز الهند.. قبل الحمل وبعده

فترة الحمل من أكثر الأوقات الصعبة على المرأة، لذلك يجب أن تهتم بكل ما هو مفيد لتقوية جسمها والمحافظة على جماله ونضارته. وزيت جوز الهند يقدِّم لك العديد من الفوائد الجماليَّة والصحيَّة، ولعل أشهرها قدرته الهائلة على الترطيب.

«سيدتي» التقت بخبيرة العناية بالبشرة، شذى عصام؛ لتوضح لنا فوائد زيت جوز الهند وكيفيَّة الاستفادة منه.

الفوائد الصحيَّة لزيت جوز الهند

في مرحلة الحمل وما بعد الولادة:

ـ يعمل زيت جوز الهند كمرطب طبيعي فعَّال للتخفيف من آثار التشققات التي يرسمها الحمل على بطن المرأة ومنع جفاف الحلمتين وتشققهما أثناء الرضاعة.

ـ تناول زيت جوز الهند يومياً خلال الحمل يساعد الأم على التخفيف من حدَّة الإمساك الذي قد تعاني منه في هذه الفترة باعتباره مادَّة مسهلة طبيعيَّة لطيفة على المعدة.

ـ يسهم في إبقاء جسم الحامل منتعشاً؛ بسبب ازدياد وزنها بشكل مفرط وارتفاع معدل البروجيسترون في جسمها.

ـ يساعد الأم على محاربة حرقان المعدة والارتجاع المعدي المريئي أو عسر الهضم.

ـ تناول 3 ملاعق ونصف الملعقة من زيت جوز الهند في اليوم يزيد إنتاج الثديين للحليب، ويخفف عن الأم عبء الضخ.

ـ يمكنك إضافة زيت جوز الهند إلى الحليب وذلك لما تحتاجه النساء الحوامل للكالسيوم، الذي يساعد على تقوية الجنين.

ـ زيت جوز الهند لديه القدرة على التغلب على آلام الرأس ونوبات الصرع.

الفوائد الجماليَّة لزيت جوز الهند

ـ استخدميه كملطف للشعر: يستفيد الشعر الجاف والتالف من الخصائص المرطبة لزيت جوز الهند. دعي زيت جوز الهند على شعرك لمدَّة 20 إلى 30 دقيقة لترطيب الشعر، وجعله خالياً من العقد والتشابكات.

ـ مرطب رائع للشفتين: إذا كنت تحبين طعم جوز الهند يمكنك استعمال هذا الزيت الطبيعي بمثابة بلسم مغذٍ للشفتين أو حتى بمثابة ملمع طبيعي. استخدمي هذا الزيت بكميات صغيرة جداً ثم امسحي شفتيك بمحرمة ورقيَّة ناعمة لإزالة الفائض عنها، فزيت جوز الهند يحبس الرطوبة داخل الشفتين، ويجعلهما أكثر نعومة.

ـ ملين ومرطب للجلد: إذا كنت تعانين من مشكلة في أظافرك أو الجلد المحيط بها فاستعملي زيت جوز الهند على أظافرك الجافة والجلد المحيط بها، وذلك بعد إزالة طلاء الأظافر عنها. يمكنك أيضاً إضافة اللمعان إلى الأظافر الملونة باستعمال هذا الزيت. لكن إذا أردت ترطيب الأظافر وتقويتها يستحسن استعمال زيت جوز الهند على الأظافر النظيفة.

ـ فعَّال لعلاج قشرة الشعر: يساعد زيت جوز الهند على محاربة القشرة في فروة الرأس. سخني الزيت قليلاً ودلكي به فروة الرأس لبضع دقائق. يمكنك ترك الزيت على شعرك لساعات عديدة أو غسله فوراً إذا كنت مستعجلة.

ـ علاج للشعر الباهت: أضيفي القليل منه إلى أطراف شعرك لمنحها اللمعان، لكن عليك استعمال كميَّة ضئيلة جداً من هذا الزيت؛ لأنَّ استعمال كثير منه قد يجعل الشعر دهنياً.

-استخدميه كوصفه لتفتيح الرجلين والأكواع: يملك زيت جوز الهند قدرة مذهلة على ترطيب البشرة، ويمكن خلطه مع عصير الليمون لفرك الركبتين أو المرفقين الداكنين بهدف تفتيحهما.