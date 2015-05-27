الإعدام لآسيوي قتل صديقته ومثّل بجثتها في رأس الخيمة

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة المستشار سامح شاكر وعضوية خالد الشناوي وهشام نصيف، بالإعدام غيابياً بحق شاب آسيوي الجنسية «هارب» في التهمة المنسوبة إليه بقتل صديقته من الجنسية العربية طعناً والتمثيل بجثتها وإلقائها في الصحراء بدافع الغيرة.

وتشير وقائع القضية إلى العام 2013 بقيام المتهم بقتل المجني عليها طعناً باستخدام آلة حادة بمنطقة الصدر والبطن ومكان عفتها وإلقائها على جانب طريق الامارات، والهروب إلى بلده عبر أحد منافذ الدولة.

واتصل المتهم قبل ركوبه الطائرة بشقيقه وشقيقته وابن المجني عليها، واعترف لهم أنه قتل المجني عليها، وألقى جثتها على جانب طريق الامارات بدافع الغيرة، كونه على علاقة بها. كما سرق المصوغات الذهبية والمبالغ المالية والهاتف المحمول قبل ان يلوذ بالفرار الى بلده.

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن الوفاة حدثت نتيجة طعن المجني عليها عدة طعنات بآلة حادة، والتخلص من الجثة برميها على جانب الطريق قبل أن يشاهد الجثة بعض الأهالي القادمين للإمارة من احدى الامارات المجاورة فأبلغوا الشرطة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وأبلغت الجهات المعنية الانتربول للقبض على الجاني وإحضاره واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه بعد أن لاذ بالفرار عقب تنفيذ جريمته.