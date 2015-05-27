صبا مبارك: عقدة الطفولة تدفعني للتخلص من الرجال في «العهد»

قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك أنها تجسد شخصية “ريّا” ضمن أحدث مسلسل “العهد” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهي كبيرة كفر النسوان الذي يخلو تمامًا من الرجال، وهذا بناء على رغبتها، موضحة: بمجرد أن تدخل “ريّا إلى هذا الكفر تقرر التخلص من كل الرجال، وذلك وفقًا لوجهة نظرها، وعقدة الطفولة التي تعاني منها نحو الرجال بسبب والدها الذي ألحق أذى كبير بوالدتها، لذا ترغب في الانتقام منه.

وذكرت أن “ريّا” تعيش طوال حلقات المسلسل حالة من الصراع للحصول على كرسي الحكم من والدها، والحفاظ عليه فيما بعد، وحتى تحقق ذلك تفعل أشياء كثيرة قد يتم تقييمها أخلاقيًا على أنها خاطئة، ولكنها لها مبرراتها كما هو الحال بالنسبة لكل شخصيات “العهد”.

وأضافت: “ريّا” تطمح لتجعل الكفر جنة للستات، وهي شخصية متطرفة، ولكن الإطار الاسطوري والفانتازي في العمل يسمح بوجودها، وتدفع المشاهد لأن يقبل هذا التطرف والمبالغة فيها وفي غيرها من الشخصيات.

ولفتت إلى أنها ليست التجربة الأولى لها مع المخرج خالد مرعي، وتعتبره من أهم المخرجين الذين تعاونت معهم مخرج هادئ وحساس، يسعى لإخراج أفضل أداء لدى الممثل، فيما يعد “العهد” هو العمل الأول الذي يجمعها مع المؤلف محمد أمين راضي، مشددة على أنه يكتب شخصيات لديها أعماق كثيرة، وبقدر البحث فيها بقدر ما يجد الممثل استمتاع في تقديمها.