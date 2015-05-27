طلبة أكاديمية الفنون يشاركون عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى إحياء حفلها غدا

تستضيف عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى مجموعة من مواهب أكاديمية الفنون للمشاركه بحفلها ،والمقرر إقامته فى الثامنة مساء الاربعاء 27 مايو على المسرح الكبير .

> ويشارك فى الحفل مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على الة البيانو من طلبة المدارس المختلفة واكاديمية الفنون ،ومنهم ملك بيبرس ، محمد الليثى ، نادية الجمال ، حسن الزوربا ، يوسف كشكى ، على عطية ، مريم بن لادن ، سيرين شمس ، شريف سامى وايفا دايوب .

> ويتضمن برنامج الحفل عزف مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والخفيفة التى كتبت خصيصاً لالة البيانو، الى جانب السلام الوطنى الذى اعادت صياغته مشيرة عيسى وتقوم بعزفه فى ختام فقرات الحفل .