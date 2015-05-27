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طلبة أكاديمية الفنون يشاركون عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى إحياء حفلها غدا

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طلبة أكاديمية الفنون يشاركون عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى إحياء حفلها غدا طلبة أكاديمية الفنون يشاركون عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى إحياء حفلها غدا

26 مايو 2015 | 5:03 مساءً

تستضيف عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى مجموعة من مواهب أكاديمية الفنون للمشاركه بحفلها ،والمقرر إقامته فى الثامنة مساء الاربعاء 27 مايو على المسرح الكبير .
> ويشارك فى الحفل مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على الة البيانو من طلبة المدارس المختلفة واكاديمية الفنون ،ومنهم ملك بيبرس ، محمد الليثى ، نادية الجمال ، حسن الزوربا ، يوسف كشكى ، على عطية ، مريم بن لادن ، سيرين شمس ، شريف سامى وايفا دايوب .
> ويتضمن برنامج الحفل عزف مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والخفيفة التى كتبت خصيصاً لالة البيانو، الى جانب السلام الوطنى الذى اعادت صياغته مشيرة عيسى وتقوم بعزفه فى ختام فقرات الحفل .

 

2015-05-26

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