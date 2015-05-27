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عرض الفيلم المثير للجدل «العذراء والأقباط وأنا» بسينما زاوية بطلعت حرب غدًا

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عرض الفيلم المثير للجدل «العذراء والأقباط وأنا» بسينما زاوية بطلعت حرب غدًا عرض الفيلم المثير للجدل «العذراء والأقباط وأنا» بسينما زاوية بطلعت حرب غدًا

تقيم سينما زاوية بوسط القاهرة  عرضا ثانيا لفيلم  «العذراء والأقباط وأنا» للمخرج الفرنسى الجنسية المصرى الأصل نمير عبدالمسيح، وذلك فى السابعه ونصف مساء غدا الأربعاء 27 مايو.

الفيلم روائى تسجيلى و إنتاج شركة فرنسية قطرية، تم تصويره بالفترة من 2007 إلى 2011،ومدته 80 دقيقة ،ويتناول من خلاله المخرج فكرة إيمان المسيحيين بتجلي السيدة مريم العذراء وظهورها في ، وذلك أجراها فى صعيد مصر، في أجواء درامية حفلت بالمفارقات والسخرية المنطقية من الأحداث.

وحصل الفيلم على ثلاث جوائز في مهرجان الإسماعيلية منذ سنوات عدة كأفضل فيلم تسجيلي طويل، جائزة أفضل فيلم من جمعية نقاد السينما المصريين، وجائزة صلاح التهامي كأفضل فيلم.،كما تم منح الفيلم في مهرجان تريبيكا بنيويورك جائزة أحسن فيلم روائي وثائقي لعام 2012، ونال جائزة ثالث أحسن فيلم في مهرجان برلين الدولي لنفس العام، وتم عرضه في مهرجان كان السينمائي الدولي.

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