بالصور.. جمعية الإخوة المصرية التونسية تختتم ملتقي الثقافات الأفريقية

أختتم ملتقي الثقافات الأفريقية الذي نظمه طلبة المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي فى تونس ،وذلك برعاية جمعية الإخوة المصرية التونسية برئاسة أحمد سمير سليمان .

> الذي أكد سعادته بالمشاركة في هذا الملتقي الثقافي الأفريقي وسعيه لأن تكون مصر حاضرة لاننا نسعي لتوطيدعلاقتنا الأفريقية فيما بيننا وذلك يتجسد علي أرض الواقع في مثل هذة المناسبات .

> تضمن الملتقي ندوة علمية حول السياحة الثقافية والأفريقية والتي شهدت محاضرات من مصر ألقاها أحمد سمير وشهد الملتقي أيضاً عرض موقع عن السياحة المصرية من جهود الجمعية وكذلك مداخلات من مالي من قبل مركز مسارات للعلوم الإنسانية والفلسفية وألقاها الأستاذان سليمان وحامادو بامبا من مالي ومن الجزائر جمعية الأنيس الذي يرأسها عادل حبيب ومن تونس تحدث الشباب القائمين علي التنظيم .

> كما شهد الملتقي عرض فيلم وثائقي عن الثقافات الأفريقية وتسليط الضوء علي المدن التونسية كقطب سياحي عربي وأفريقي وورش عمل للصناعات التقليدية والفنون التشكيلية والأكلات الشعبية ومسابقة للتصوير وشهد حفل توزيع التكريمات من قبل جمعية الإخوة المصرية التونسية توزيع التكريمات علي أنغام أغنية بشرة خير وتوسط علم تونس ومصر والجزائر ومالي والكوت ديفوار وغيرهم من الدول الافريقية قاعة الملتقي . وتكريم جمعية الأنيس دولة الجزائر ومركز مسارات للعلوم الانسانية و الفلسفية دولة مالي و المعهد العالي للتنشيط الشبابي و الثقافي ببئر الباي” تونس ” .