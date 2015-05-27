في الذكرى الـ16 - تعرف أين ذهبوا أبطال ليلة مانشستر يونايتد التاريخية

في مثل هذا اليوم من عام 1999 حقق مانشستر يونايتد لقبا تاريخيا على حساب بايرن ميونيخ بعد أن هزمه في نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره لفوز غال.

وبعد 16 عاما أين ذهبوا أبطال مانشستر يونايتد في تلك الليلة التاريخية والذين قادوا الشياطين الحمر لثلاثية تاريخية هي الوحيدة في تاريخ الفريق.

نشرت صحيفة ديلي تيليجراف تقريرا مطولا عن نجوم فريق يونايتد 1999 وماذا يفعلون الآن.

1 - بيتر شمايكل

مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا كانت أخر مباراة لشمايكل الحارس التاريخي للدنمارك وليونايتد مع الفريق.. بعدها ذهاب لسبورتنج لشبونة ثم عاد لإنجلترا مع أستون فيلا ومانشستر سيتي قبل أن يعتزل في 2003.

شمايكل الآن يعمل محللا في التلفزيون الدنماركي والإنجليزي أيضا مع شبكة بي بي سي.

2 - جاري نيفيل

جاري نيفيل واصل اللعب مع يونايتد حتى 2011 قبل أن يعتزل ثم أصبح محللا في شبكة سكاي سبورتس ويعد الآن أبرز المحللين الإنجليز وفي العالم أيضا.

3 - روني جونسون

واصل اللعب حتى 2005 لكن قبل أن يعتزل بـ3 سنوات رحل عن يونايتد ولعب مع أندية أستون فيلا ونيوكاسل وفالرينجا النرويجي.. روني جونسون يعمل الآن محللا في تلفزيون بلاده النرويج.

4 - ياب ستام

اختير المدافع الهولندي ستام وقتها كأفضل مدافع في بطولة 1999 و2000، رحل بعد مشكلة مع فيرجسون وذهب للاتسيو في إيطاليا.. المدرب الاسكتلندي يعتبر قرار بيعه من أكثر القرارات التي ندم عليها.

ستام الآن يعمل مساعدا لمدرب أياكس فرانك دي بور.

5 - دينيس إيروين

الظهير الأيسر ليونايتد اعتزل كرة القدم عام 2004 بعد سنتين من الرحيل عن الشياطين الحمر، إيروين يعمل الآن محللا في قناة RTE وكذلك قناة مانشستر يونايتد الرسمية.. ويكتب لصحيفة صنداي وورلد.

6 - ريان جيجز

أسطورة مانشستر يونايتد بلا شك.. أكثر من لعب بقميص الفريق، قضى 24 عاما في الفريق الأول من 1990 قبل أن يعتزل العام الماضي.

جيجز الآن يعمل مساعدا للهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد.

7 - ديفيد بيكام

أحد أعضاء فريق الناشئين 92 الذين يضم سكولز ونيكي بات وجاري نيفيل وجيجز.. بيكام انتقل لريال مدريد قبل أن يرحل لأمريكا مع لوس أنجلوس جالاكسي تخلل تلك الفترة إعارات لميلان وباريس سان جيرمان قبل أن يعتزل الكرة.

بيكام ابتعد عن الرياضة وبات من أشهر الوجوه الإعلانية في العالم كما كان أثناء فترة لعبه بالإضافة للأعمال الخيرية مع اليونيسيف.

8 - نيكي بات

أحد أعضاء الجيل التاريخي ليونايتد أنهى مسيرته الكروية مع الفريق في 2004 قبل أن يلعب مع أندية نيوكاسل وبرمنجام قبل أن ينهي مسيرته.

بات الآن يعمل مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد الرديف.

9 - دوايت يورك

شكل ثنائيا قويا مع أندي كول خلال تلك الفترة قبل أن يرحل عام 2002 لبلاكبيرن.. التريندادي ظل يلعب حتى 2010 وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2006.

يعمل الآن يورك كمحلل في شبكة سكاي سبورتس.

10 - أندي كول

أحد الهدافين البارزين في تاريخ مانشستر يونايتد خلال تلك الفترة قبل أن يرحل عام 2002 ليخض تجارب أقل نجاحا في الدوري الإنجليزي ثم اعتزل عام 2008.

كول عمل مدربا لأندية ام كي دونز وهدرسيفيلد.

11 - تيدي شيرنجام

أحد أبطال الدقائق القاتلة بعد أن سجل هدف التعادل عقب نزوله بدقائق قليلة.. شيرنجام رحل عن يونايتد في 2001 وذهب لتوتنام قبل أن ينتقل لبورتسموث ووست هام ثم اعتزل نهائيا في 2008.

عمل شيرنجام مدربا للمهاجمين في وست هام قبل أن يتولى تدريب ستيفانج.

12 - سولسكاير

البديل الناجح الذي استخدمه فيرجسون لسنوات طويلة في هذا الدور.. لم يخذله عندما أراده في الليلة التاريخية على كامب نو وسجل هدف الفوز القاتل.

سولسكاير اعتزل كرة القدم عام 2007 دون أن يرحل عن يونايتد ثم اتجه للتدريب أخرها كان مع كارديف سيتي العام الماضي.