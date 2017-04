كيم كردشيان ترد على منتقديها: أشقى وأتعب كأيّ شخص

ردّت النجمة العالمية Kim Kardashian على الانتقادات اللاذعة التي تطالها، بسبب اكتسابها الشهرة والثروة من دون أن يكون لديها أيّ موهبة كباقي نجوم هوليوود.

Kardashian قالت خلال حديثها لصحيفة Access Hollywood: "جدولي اليومي مزدحم بالعديد من الأمور المرهقة، ومنها إدارة سلسلة محالّ الملابس التي تحمل اسم Dash، وتصوير برنامجي الواقعي Keeping up with The Kardashians، وتطوير لعبتي على الهواتف المحمولة، إضافة إلى مشاريع أخرى".

وأكدت Kim أنها اكتسبت ثروتها الطائلة المقدّرة بالملايين من مجهود لا يُذكر، كما أنها تشقى وتكد وتتعب مثل كلّ شخص في مهنته.

النجمة العالمية أضافت: "لقد سئمت من الأسئلة الموجهة إليّ في المؤتمرات الصحافية بشأن طبيعة عملي تحديداً، فأردّ عليهم بتعجب أنني حاضرة هنا للترويج لأمر ما، أليس هذا عمل؟!".

وتابعت: "أردّ على هؤلاء الناس بأن يؤدّوا كلّ أعمالي بدلاً مني ليشعروا بالنتيجة الرائعة التي أحظى بها الآن. جربوا فقط أن تفعلوا وأنا أتحداكم أن تتحملوا ما أفعله".

يشار إلى أن Kim Kardashian زوجة المغني العالمي Kanye West قد احتفلت مؤخراً بتوقيع كتابها عن صور الـ"سيلفي" في مكتبة Barnes & Noble في نيويورك، قبل أن تفاجأ بهجوم عدد من منتقدي ملابسها الفرو، أمام محبّي كتابها.