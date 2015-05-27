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بالصور: هذه هو طفل سكوت بوتر

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الثلاثاء 26-05-2015 14:18

نشر الممثل Scott Porter الصورة الأولى لمولوده الذي أنجبته زوجته Kelsey Mayfield منذ أيام.

وأطلق النجم البالغ من العمر 35 عاماً على ابنه اسم McCoy Lee، بحسب ما كتب على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينشر لاحقاً صورة له، وهو يحمل طفله في حضنه، في لقطة مميّزة جداً.

وكان Scott، نجم "Hart of Dixie"، قد كشف أنّ ولادة زوجته استغرقت 44 ساعة، مؤكداً أن صحتها وصحّة الطفل جيدة.

يُذكر أن Scott Porte و Kelsey Mayfield تعارفا أثناء تصوير مسلسل Friday Night Lights، ثمّ تزوّجا في نيسان/أبريل من عام 2013 بعد علاقة حبّ رومانسية، قبل أن يُرزقا هذا الطفل الأول لهما.

 

زوجة سكوت بوتر تنجب طفلهما الأول بعد 44 ساعة من العذاب

 

 

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