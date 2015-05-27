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نانسي عجرم تفجر مفاجأة وتتبنى طفلة في دبي

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نانسي عجرم تفجر مفاجأة وتتبنى طفلة في دبي نانسي عجرم تفجر مفاجأة وتتبنى طفلة في دبي

الثلاثاء 26-05-2015 14:21

على غرار برامج اكتشاف المواهب الغنائية وبحضور الفنانة نانسي عجرم وبصفتها الوجه الإعلاني لهواتف هواوي دبي، أقيم أمس في فندق أتلانتس النخلة حفل للإعلان عن الفائزين الخمسة في المسابقة التي أطلقتها شركة "هواوي" للهواتف بمناسبة إطلاق هاتفها الذكي "بي 8" (P8) في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضمنت إرسال فيديوهات غنائية لهم، وهم من معجبي نانسي، حيث قدم كل متسابق منهم أغنية من أغانيها، والرابح يحصل على مبلغ 25 ألف دولار. بدأت الاحتفالية بشرح مفصل للحضور عن مميزات الهواتف ومن بعدها حضرت النجمة نانسي عجرم برفقة مدير أعمالها جي جي لامارا وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة أشرف فواخرجي نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة أعمال "هواوي ديفايس"، والسيد سانديب.

وبدأ كل متسابق بعرض أغنيته وسط فرقة راقصة على المسرح، الذي كان معداً خصيصاً لهذه المسابقة. وكانت نانسي تساعدهم وتغني معهم، وبعدها بدأت المتسابقة وئام من تونس في تقديم أغنية "الدنيا حلوة" فأشادت نانسي بها قائلة: أنا سعيدة أنني أرى معجبيني يغنون أغاني أمامي. فيما قالت وئام: وأنا سعيدة جداً أن أقف أمام النجمة نانسي عجرم اليوم. وبعدها تقدم المتسابق نور من المغرب والذي أثار استغراب الحضور وانتابتهم نوبة من الضحك لأنه كان يغني بصوت امرأة ويبدو أنه كان يحاول تقليد صوت نانسي، ثم تقدمت لين من سوريا والتي حصلت على أعلى نسبة تصفيق من الحضور بعد أن غنت أغنية نانسي الجديدة "جاي أودعك"، وبعدها طلبت منها نانسي غناء مقطع "وأقول جاي أودعك" من دون موسيقى فأشادت بها وقالت لين لنانسي: كان حلم حياتي أن أقف أمامك وتحقق حلمي. أما المتسابق أحمد من تونس فلم يستطيع الحضور ولكنه أرسل وهو يقدم فيه أغنية "يللا بس".


المتسابقة الأخيرة كانت فرح من لبنان التي قدمت أغنية "يا غالي عليا" فقالت لها نانسي: حضورك جيد على المسرح، أما المفاجأة فكان ظهور طفلة أثارت تساؤلات بين الحضور: من هذه الطفلة التي تظهر على المسرح واتضح انها الطفلة "أرزو" والتي صعدت على المسرح وقدمت أغنية " أنا يللي بحبك" وهي ترقص على الرغم من أنها من بلد أجنبي ولا تتحدث اللغة العربية إلا أنها أدت الأغنية بشكل جيد ما دفع نانسي إلى الصعود على المسرح ومشاركتها الأغنية بعد أن عانقتها ثم فجرت نانسي مفاجأة قائلة لها: سوف أتبناك فنياً وهناك مفاجأة أخرى سنقوم بعمل ديو سوياً. وانتهى الحفل بالتقاط صورة جماعية.
المزيد من التفاصيل وحوار مع نانسي قريباً في مجلة "سيدتي".

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