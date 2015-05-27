الممثلة شيرين باوزير تشارك بتجربة سيارة مازيراتي

نظّمت مؤسسة الثلاثية الرقمية للمناسبات بإشراف ومتابعة من المهندس أسامة أبو الهيجاء، فعالية تجربة سيارة مازيراتي بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية بفندق البيلسان بحضور مدير عام شركة مازيراتي لي بول ومدير التسويق بجدة عبد الله دنبر. وكان من أبرز الحضور نائب القنصل العام الأردني الدكتور رياض النجادا والممثلة السعودية شيرين باوزير وزوجها وأولادها.

كما قام أعضاء نادي ملّاك هارلي ديفيدسون- جدة شابتر، بتجربة للسيارة في منتجع بلاجيو بجدة.

بعد قيام زوج الفنانة شيرين باوزير قيادة السيارة وهي بجانبه قالت إنها من أفخم السيارات، لكن ليت إمكانياتها تسمح بشرائها لابنها. بينما علّق زوجها قائلاً إنها تحتاج لشراء أربع سيارات لابنتهما وأولادهما الثلاثة.