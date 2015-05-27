"ظروف غامضة" تجمع نجوم سوريا في شهر رمضان

لم يكن مسلسل "العرّاب" المسلسل الوحيد الذي تقوم شركة "سما الفن الدولية" بإنتاجه لشهر رمضان المبارك. فقد قامت الشركة الأغزر إنتاجاً درامياً في سورية حالياً، بإنتاج وتصوير العديد من المسلسلات الدرامية والكوميدية، لتدخل في السباق الدرامي الرمضاني الكبير. وقد إجتمع عدد كبير من كبار نجوم الدراما السورية في مسلسل "ظروف غامضة"، الذي يُعتبر من المسلسلات الخارجة عن المألوف من حيث الحبكة الدرامية ونوعية القصة وشكل السيناريو. و"ظروف غامضة" اليوم هو أحد المسلسلات القليلة التي ستدخل السباق الدرامي الرمضاني بشكل خاص ومميز، إن من حيث القصة، أو من حيث جمعه لأكبر عدد من النجوم الذين تستقطب أسماؤهم أغلبية ساحقة من المشاهدين.

وتدور قصة "ظروف غامضة"، حول أسرة تعتقد واهمة أنها متميّزة، وأنها إستثناء في هذه الحياة. وفي لحظة ما، تدق ساعة الحقيقة والواقع، فيبدأ الإنهيار، وتكون تراكمات الأحداث صاعقة ومفاجئة... هو حدث كبير، سيغيّر حياة دارين، التي ستظهر أمامها حقائق عن ماضي أسرتها وخفايا وأسرار كل فرد فيها.

خلال هذه الرحلة، سيقتحم حياتها مازن لتعيش معه قصة حب جارف، وهو ما سينقذها من حالة الضياع التي تعيشها.

كل هذا سيكون بتتالي الأحداث بشكل مشوّق ومثير للفضول... كيف ضاعت العائلة الموهومة بالتميّز، وكيف عاشت لحظة مواجهة الحقيقة والواقع كما هو وليس كما كان بأوهامها...

"ظروف غامضة"، الذي أفرج مخرجه عن عدد من الصور الفوتوغرافية بعدما أنجز تصويره، من إنتاج "سما الفن الدولية للإنتاج" ومن تأليف فادي قوشقجي وإخراج المثنى صبح.

ومن بطولة نجوم الدراما السورية :سلّوم حداد، نسرين طافش، ميلاد يوسف، نادين تحسين بيك، نادين خوري، وفاء موصللي، محمد خير الجرّاح، مديحة كنيفاتي، وعدد كبير من الممثلين الذين سيكون لكل واحد منهم، وضعه وشخصيته الدرامية التي ستترك بلا شك الكثير من الإنطباعات لدى المشاهد.

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