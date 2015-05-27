شريف منير يعتذر من شيرين وإلهام الفضالة تفصح عن سر رشاقتها

استضافت الفنانة أروى الفنان المصري شريف منير والفنانة الكويتية إلهام الفضالة في برنامجها "خليها علينا".

شريف منير، الذي أطلّ بذقن كثيف يُناسب شخصيّة شهريار التي سيجسّدها في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي سيُعرض في رمضان المقبل، أشار إلى أنّ شخصيّة شهريار سبق لحسين فهمي أن قدّمها مع نجلاء فتحي. وكذلك فعلت شيريهان ضمن الفوازير، موضحاً أنّ العمل يجمع ما بين الغناء والاستعراض، وأنّ مالاً كثيراً صُرف عليه وجهداً كبيراً بُذل فيه، ومضيفاً "ده عمل جامد قوي".

*شريف منير: رسبت في المدرسة

منير تحدّث عن طفولته، وقال إنّ والده كان يُعامله بشدّة بسبب حبّه للدرامز والمزّيكا، موضحاً أنه رسب في المدرسة أربع مرات، وفي المرة الرابعة عاد محبطاً إلى البيت وهو يحمل درامز لكي يتمرّن عليه ويشتغل في الصيف.

وأعاد منير سبب ابتعاده عن الفنّ في العامين الأخيرين إلى أمرين هما: ظروف البلد غير المستقرة، و"نفسه اللي اتقفلت"، بسبب تلك الظروف، مشيراً إلى أنه اعتذر عن عدد من الأعمال، بالرغم من أنّ بعضها كان جيّداً فيما بعضها الآخر كان أقلّ جودة.

ونفى منير شعوره بالانزعاج لأنّ الناس يتذكّرونه بسبب "سهر اليالي"، مشيراً إلى أنهم تعلّقوا بهذا العمل بشكل هستيريّ.

*الخلاف مع شيرين

منير، الذي تحدّث عن نقاط مياه تمنعه من النوم وتتسرب إلى سقف بيته من مكيّف هواء جارته الفنانة شيرين عبد الوهاب، رفض استفزاز أروى التي بدّلت كلام إحدى أغنيات شيرين بكلام آخر يُشير إلى خلافه مع شيرين. واللافت أنه بدا وكأنّه يجهل أنّ أروى مطربة، ثمّ قال لها: "إنتو بتحبّوا تسخنوا الناس وأنا مش حدّيك الفرصة"، معتبراً أيّ شخص يختلف مع شخص آخر يُمكن أن تخونه أعصابه. حصل بيننا خلاف عادي، وكان وقت صيام. أنا زعلت منها، ولكنني أعترف بأنّها من أهمّ الأصوات في العالم العربي. كان خلافنا عادياً، والصحافة ضخّمته".

وعن سبب لجوئه إلى القضاء في خلافه مع شيرين، قال: "كان لا بدّ من أن أردّ الاعتبار لنفسي وزوجتي وأولادي، وما حصل كان درساً لي ولها. ولكنني لم ألجأ يوماً إلى القضاء. وإذا كنت قد تسبّبت لها بأزمة، فأنا أعتذر منها وأقول لها "إنت حبيبتي"".

منير رفض الحديث عن حياته الخاصّة، ولكنه قال إنّ ابنه فؤاد الذي يدرس إدارة الأعمال في الجامعة الكندية، يذكّره بنفسه لأنه يحبّ أصدقاءه كثيراً من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنه لا يعرف ماذا يعمل.

وأضاف: "خوفي عليه أشدّ من خوف والدي عليّ". وأشار إلى أنه لم يشعر بالغيرة كأبٍ عند زواج ابنته أسماء، موضحاً بالقول: "هذا حقها. هي رومانسية، وفي الوقت نفسه عمليّة، وزوجها حبيبي وابني".

عن آخر مرة غازل فيها امرأة، قال: "غازلت زوجتي. أنا أؤمن بأنّ المرأة يجب أن تتدلّع في كلّ وقت"، كما أشار إلى أنّ زوجته تعرف أنه يحبّ أصدقاءه كثيراً، ولكنه يمضي معظم أوقاته في البيت".

*إلهام فضالة: هذا سر نحافتي

الفنانة الكويتية إلهام فضالة التي ستطلّ في رمضان في مسلسلي "حرب القلوب" و"بنات الروضة"، أشارت إلى أنها لم تشعر بالخوف لأنّ مخرجة الكليبات نهلة الفهد تخوض بمسلسل "حرب القلوب" أولى تجاربها في الإخراج الدرامي. وقالت: "بل تشجّعت كثيراً. هي تعبت كثيراً على العمل، وكانت تتواصل معنا يومياً. نهلة مجتهدة جداً واشتغلت بحماس وحمّستنا. قصة المسلسل جميلة وتشبه الأعمال التركية التي أعشقها".

أمّا المسلسل الثاني فهو كوميديّ بسيط. انتهينا من تصويره خلال شهر، وهو يجمعني بـ"هيا الشعيبي". ولكنّ شخصيّاتنا فيه معاكسة لشخصيّاتنا في الحياة. هي إلهام وأنا هيا".

عن سرّ نحافتها، قالت إنها خضعت لعمليّة حلقة في المعدة، وإنّ وزنها كان يبلغ 87 كلغ قبل العمليّة، وقد أصبح 60 كلغ بعدها. ولكنها تزن اليوم 55 كلغ. كما أشارت إلى أنّها تحبّ الأكل كثيراً، وأنّها تُدمن تناول الآيس كريم والسوشي والشوربات، لكونها خفيفة على معدتها.

إلهام نفت أن تكون قد رفضت لقب أفضل ممثلة كوميديّة خليجية الذي منحته إيّاها مجلّة "سيدتي" بموجب الاستفتاء الذي أجرته في رمضان الماضي، وأوضحت: "أنا لم أرفضه، بل شكرتهم، وقلت لهم إنّ هيا الشعيبي هي الأحق به. أنا نجمة في الدراما، و"أنا توب" ومنافستي هي هدى حسين. ومع أنها أكبر وأقدم منّي ولكنّ أدوارنا متشابهة".

ورداً على هدى حسين التي كانت قد صرّحت بأنّ "إلهام أصغر مني وتمشي خطواتها الأولى بثبات"، قالت: "طبعاً، أنا أقلّ منها خبرة. وإذا كانت ترى أنني أقلّ منها نجومية فهذه وجهة نظرها. ولكنني راضية بالذي وصلت إليه".

ونفت إلهام وجود خلافات بينها وبين مهى محمد، ثمّ تحدّثت عن السبب الذي دفعها للطلب من شجون الهاجري أن تُعيد حساباتها، "لأنها تسبّب بعض البلبلة في الإعلام. هي مرّت بظروف صعبة، وصارت تنشر كلّ أخبارها على إنستغرام، وهذا ما لا يجوز أبداً. ولذلك طلبت منها أن تعيد حساباتها. شجون سوف تطلّ في رمضان المقبل في مسلسل وبرنامج تلفزيوني".

إلهام أشارت إلى أنها أمّ لثلاث فتيات هنّ: "منى" من زواجها الأول، و"فجر" و"النور" من زواجها الثاني. ثمّ تحدّثت عن السبب الذي يحول دون نشر صور ابنتها الأولى على إنستغرام، قالت: "هي كبيرة، وعمرها 24 عاماً. وربّما تتزوّج برجل لا يحبّ أن تضع صورها على إنستغرام أو ربّما أعمامها يرفضون ذلك". كما أوضحت أنها ليست نادمة على أيّ شيء له علاقة بحياتها الخاصة. وتابعت: "لكن زواجي المبكر كان غلطة، وأنا لا أقبل بأن تتزوج بناتي في عمر مبكر، لأن لا تفاهم فيه".

إلهام، التي أشارت إلى أنها جمّلت أنفها وأسنانها، نفت وجود شبه في الشكل بينها وبين حليمة بولند، وتابعت: "هي تشبه ابنتي فجر".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي