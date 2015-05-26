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الصحة العالمية تدعو إلى وقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

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الصحة العالمية تدعو إلى وقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الصحة العالمية تدعو إلى وقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
طالبت منظمة الصحة العالمية بوقف تهريب منتجات التبغ.. ودعت حكومات الدول إلى الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لهذه المنتجات.

جاء ذلك فى بيان أصدره مكتب إعلام الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم بمناسبة "اليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ" والذى يوافق 31 مايو من كل عام.

وأعلن مكتب إعلام الأمم المتحدة أنه سينظم مؤتمرا صحفيا بعد غد الخميس بهذه المناسبة تحت شعار "أوقفوا الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ".

وذكر البيان أن الدكتورة فاطمة العوا مسئولة مبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية ستتحدث، خلال المؤتمر، عن أن تهريب منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النرجيلة) والتبغ الممضوغ عبر الحدود؛ ينجم عنه اتساع نطاق انتشارها وزيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة بسبب إهدار المال على تعاطى التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه.

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