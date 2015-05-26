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أخصائية تقدم "نظام غذائى" للتخلص من النحافة

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أخصائية تقدم "نظام غذائى" للتخلص من النحافة أخصائية تقدم "نظام غذائى" للتخلص من النحافة
النحافة تعنى ضعف وقلة الوزن وعدم القدرة على اكتساب المزيد من الوزن، ويظهر الجسم بشكل ضعيف، وهى مشكلة يعانى منها الكثيرون، وتتسبب فى شعورهم بالخجل والانطواء وعدم الرغبة فى الجلوس مع الآخرين، ويبذل هؤلاء الأشخاص أقصى جهدهم للتخلص من هذه المشكلة.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا خاص بالأشخاص الذين يعانون من النحافة، وهو:

1- وجبة الإفطار:


> يمكنك تناول كوب من الحليب كامل الدسم + رغيف من الخبز "الفينو" أو البلدى + بيض بالبسطرمة أو جبن شيدر أو المربى المضاف إليها الزبدة.

2- وجبة خفيفة:


>يمكنك تناول قطعة من الحلوى كالشيوكولاتة أو الكيك.

3- وجبة الغذاء:


> يمكنك تناول قطعة من اللحم الأحمر أو الدجاج أو السمك + أرز أو مكرونة أو بطاطس محمرة بالكمية التى يريدها الشخص + طبق من الخضراوات + سلطة خضراء.

4- وجبة خفيفة:


> كوب من النسكافية أو القهوة بالحليب + قطعة من الحلوى.

5- وجبة العشاء:


>يمكنك تناول قطعة من اللحم الأحمر أو الدجاج أو السمك + بطاطس محمرة بالكمية التى يريدها الشخص + سلطة خضراء.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتناول كوب من الحليب كامل الدسم المضاف إليه ملعقة من العسل الأبيض قبل النوم مباشرة.

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مصر 365