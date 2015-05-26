11 نصيحة لتفادى أضرار ارتفاع درجات الحرارة

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، والتى قد تصل إلى 47 درجة مئوية، وهو ما يستلزم اتباع عدد من الإجراءات الوقائية لتجنب الآثار الصحية الضارة لهذا الارتفاع غير المعتاد للحرارة.

وحول ذلك، يقدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح التى يجب اتباعها أثناء موجة الحر وارتفاع دراجات الحرارة، وهى لتجنب تأثيراتها الضارة:

1- تناول كميات كبيرة من الماء.

>2- تناول طبق سلطة يوميا مكون من الخيار والطماطم والجرجير والجزر.

>3- الاهتمام بتناول الفواكه التى تحتوى على كميات كبيرة من المياه كالبطيخ والكانتالوب.

>4- عند الخروج يجب ارتداء الملابس الخفيفة القطنية أو ذات الألوان الفاتحة وتجنب ارتداء الملابس المصنوعة من خيوط صناعية.

>5- يراعى عدم السير فى الشمس مباشرة خلال الفترة من عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفى حالة الاضطرار لابد من لبس طاقية وتغطية الرأس.

>6- الاستحمام بالماء البارد وليس الفاتر وذلك لتجنب الإصابة بحمو النيل.

>7- ضرورة تجفيف الجسم باستمرار خاصة أماكن الثنايا مثل تحت الإبط وغيرها وبين أصابع القدمين ويفضل بورق حمام وليس فوطة قماش.

>8- للبنات والسيدات تجنب وضع مستحضرات تجميل أو عطور على الجلد والخروج بها صباحا.

>9- التهوية الجيدة للمنازل وتقليل الإضاءة باللمبات الكهربائية داخل المنزل.

>10- الإكثار من تناول الأطفال الصغار الماء لأنهم فى حاجة لها.

>11- تجنب ارتداء الأطفال الحفاظات الصناعية ( البامبرز وغيرها ) فى البيت نهائيا مهما كان هناك تعب على الأمهات فى غسيل الغيارات القطنية فالغيارات القطنية هى المطلوبة هذه الأيام خاصة داخل المنزل.

- "تسلح بالشمسية والزمزمية.. أنت على موعد غدا مع ذروة الموجة الحارة".. الأرصاد تحذر درجة الحرارة فى القاهرة 45 والغردقة أعلى عظمى فى مصر بـ47..وخبراء الطقس ينصحون بـ "ملابس قطنية" وتجنب أشعة الشمس