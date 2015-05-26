استشارى نساء وتوليد يوضح أهم المضاعفات بعد الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم أو الحمل المهاجر مشكلة تصيب العديد من السيدات، وقد يحدث الحمل على المبيض أو خارج الرحم أو على الغشاء البريتونى، وهذا النوع من الحمل له العديد من المضاعفات التى تصاب بها المرأة.

وحول ذلك يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن الإصابة بالتهابات فى الحوض تتسبب فى التعرض للحمل خارج الرحم، وأيضا التعرض للخضوع لبعض العمليات الجراحية كانسداد أو ضيق فى قناة فالوب، ويقدم استشارى النساء والتوليد، أهم المضاعفات التى تتعرض لها السيدات بعد حدوث الحمل خارج الرحم، ومن أهمها:

>1- قد يكون الحمل خارج الرحم من أهم أسباب الإصابة بالعقم.

>2- أثبتت العديد من الدراسات أن هناك العديد من السيدات يتعرضن لصعوبة فى الحمل مرة أخرى، وذلك بنسبة 15% من المصابات.

>3- قد يحدث انفجار فى الحمل خارج الرحم ويتسبب الإصابة بنزيف داخلى.

>4- قد تصاب السيدات أثناء الحمل خارج الرحم بهبوط حاد فى الدورة الدموية.