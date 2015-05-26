أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصيام يطرد سموم جسمك ويقوى كليتك وكبدك

Google+ Print
الصيام يطرد سموم جسمك ويقوى كليتك وكبدك الصيام يطرد سموم جسمك ويقوى كليتك وكبدك
انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى بعض الأقاويل التى تؤكد أن الصيام غير مفيد لصحة الإنسان، وأنه يشكل خطرا عليه، وعلى صحته، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا.

وحول ذلك يؤكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الصيام لا يؤثر بشكل سلبى على صحة الإنسان وخاصة صحة الكبد والكلى، ولكن علميا الصيام له العديد من الفوائد على الإنسان.

ويقدم رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أهم الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان من خلال الصيام، ومنها:
>1- يساعد على شعور الجهاز الهضمى بالراحة والقدرة على العمل بكفاءة أقوى.
>2- يعد الصيام وخاصة أثناء شهر رمضان فرصة جيدة لتنظيم الجسم من السموم من المتراكمة داخله، وذلك لاستكمال وظيفته على مدار العام.
>3- الصيام فرصة جيدة لتنظيف الكلى من السموم من المتراكمة داخله.
>4- الصيام يقوى الجهاز المناعى ويحد من الإصابة بالأمراض المناعية.

وأخيرا ينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا بضرورة الإكثار من تناول الماء وتناول الأطعمة الصحية بعد الإفطار للحفاظ على صحة الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365