الصيام يطرد سموم جسمك ويقوى كليتك وكبدك

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى بعض الأقاويل التى تؤكد أن الصيام غير مفيد لصحة الإنسان، وأنه يشكل خطرا عليه، وعلى صحته، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا.

وحول ذلك يؤكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الصيام لا يؤثر بشكل سلبى على صحة الإنسان وخاصة صحة الكبد والكلى، ولكن علميا الصيام له العديد من الفوائد على الإنسان.

ويقدم رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أهم الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان من خلال الصيام، ومنها:

>1- يساعد على شعور الجهاز الهضمى بالراحة والقدرة على العمل بكفاءة أقوى.

>2- يعد الصيام وخاصة أثناء شهر رمضان فرصة جيدة لتنظيم الجسم من السموم من المتراكمة داخله، وذلك لاستكمال وظيفته على مدار العام.

>3- الصيام فرصة جيدة لتنظيف الكلى من السموم من المتراكمة داخله.

>4- الصيام يقوى الجهاز المناعى ويحد من الإصابة بالأمراض المناعية.

وأخيرا ينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا بضرورة الإكثار من تناول الماء وتناول الأطعمة الصحية بعد الإفطار للحفاظ على صحة الإنسان.