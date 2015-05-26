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أمل جديد لعلاج التهاب الأذن الوسطى باستخدام العقار المنبه "فينبوسيتين"

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أمل جديد لعلاج التهاب الأذن الوسطى باستخدام العقار المنبه "فينبوسيتين" أمل جديد لعلاج التهاب الأذن الوسطى باستخدام العقار المنبه "فينبوسيتين"
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جورجيا ستيت وجامعة روتشستر الأمريكية عن نتائج جديدة ومبهرة، حيث اكتشف العلماء فاعلية أحد الأدوية المنبهة المستخدمة فى علاج الاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية فى القضاء على التهاب الأذن الوسطى، والتى تعد أحد الأمراض الشائعة التى تصيب الكبار والصغار على حد سواء، وهى الإصابة البكتيرية الأكثر شيوعا بين الأطفال الصغار.

وأوضح الباحثون أن هذا العقار يعرف باسم

فينبوسيتين "Vinpocetine "

، وهو ينتمى إلى مجموعة أدوية "أشباه القلويات"، ويساهم فى تعزيز تدفق الدم إلى المخ، ويستخدم بواسطة المرضى المصابين بالسكتة الدماغية.

وأثبتت التجارب الإكلينيكية أن عقار "فينبوسيتين" يتمتع بفاعلية مزدوجة، فبجانب خواصه المضادة للسكتة الدماغية، فهو يساهم فى الحد من الالتهابات ومنع الإفراز المفرط للمواد المخاطية والشمعية الناجمة عن بكتيريا المكورات الرئوية "Streptococcus pneumonia"، وتحسين القدرة على محاربة البكتيريا وتقليل فرص الإصابة بفقدان السمع، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

ونشرت هذه النتائج خلال شهر مايو الجاري بالمجلة الطبية "

Journal of Immunology

".
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