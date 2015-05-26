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سلاحك فى الحر.. كل سبانخ وبرتقال وتجنب الكاتشب والرنجة والمش

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سلاحك فى الحر.. كل سبانخ وبرتقال وتجنب الكاتشب والرنجة والمش سلاحك فى الحر.. كل سبانخ وبرتقال وتجنب الكاتشب والرنجة والمش
نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشدة بسبب موجة الحر الشديدة التى تلاحق البلاد، فيجب أن نتعرف على أفضل الأطعمة الجيدة لنا فى هذه الفترة، وأيضا الأطعمة التى يجب علينا تجنبها.

وحول ذلك يقدم الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد ورئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى دار الشفاء، أهم الأطعمة التى ينصح بتناولها أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:
>1- السبانخ
>2- الحليب ومشتقاته
>3- البرتقال وعصيره
>4- البطيخ
>5- الجبنة بدون ملح
>6- الخيار
>7- الخس
>8- السلطة الخضراء بشكل عام
>9- وينصح بالإكثار من الماء

كما أكد رئيس قسم التغذية الإكلينيكية، أن الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالسوائل من الأشياء المهمة لأنها تمد الجسم بـ20% والـ80% من باقى احتياج الجسم يمتد من السوائل التى نقوم بتناولها.

وينصح استشارى الكبد والجهاز الهضمى، بتجنب تناول بعض الأطعمة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، كالمخلل والكاتشب والمياه الغازية، لأنها ليست بديلة عن الماء لأنها لا تستطيع أن تروى العطش، وتجنب الفسيخ والرنجة والأطعمة السريعة والمش.

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مصر 365