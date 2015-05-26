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الرابطة المصرية للسكر تنظم احتفالية بمناسبة العيد الخمسينى لها

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نظمت الرابطة المصرية للسكر احتفالية اليوم بمناسبة العيد الثلاثينى للاتحاد الدولى للسكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعيد الخمسيني للرابطة بحضور السير مايكل هيرست رئيس الاتحاد الدولى للسكر والدكتور عادل السيد رئيس الاتحاد الدولى للسكر والرئيس الإقليمى للاتحاد الدولى للسكر وعدد من أطباء السكر من مختلف الجامعات المصرية من ضمنهم الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض الباطنة والسكر رئيس الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم.

وقال الدكتور مرسى عرب أستاذ أمراض السكر بطب الإسكندرية رئيس الرابطة المصرية للسكر: "يرجع إنشاء الاتحاد الدولى للسكر إلى عام 1950 وهذا الاتحاد الفيدرالى يضم الجمعيات والمنظمات المعنية برعاية مرضى السكر ومقاومة آثار مرض السكر فى مختلف دول العالم وهذه المنظمة العالمية تنتشر فى مناطق تضم كل منطقة فيها مجموعة من الجمعيات القومية فى الدول المجاورة".

وقال فى عام 1985 قرر الاتحاد الدولى إنشاء مجموعة جديدة مستقلة تحت مسمى منطقة الشرق الأوسط تكون نواتها جمعيات الدول الحاصلة على عضوية الاتحاد وهى دول وتونس والسودان وإيران وباكستان على أن تنضم لها بعد ذلك الجمعيات التى يتم إنشاؤها فى الدول الأخرى فى المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء الرابطة المصرية للسكر فى مدينة الإسكندرية ثم انضمت إلى عضوية الاتحاد الدولى للسكر وتوسعت أنشطة الرابطة لتشمل قوافل إلى الأماكن المختلفة لدراسة مدى انتشار مرض السكر فى المحافظات المختلفة والاكتشاف المبكر له وتقديم برامج التثقيف للأطباء والممرضات العاملين فى مجال رعاية مرض السكر .
>أثناء تكريم السير مايكل هيرست رئيس الاتحاد الدولي للسكر -اليوم السابع -5 -2015
>

أثناء تكريم السير مايكل هيرست رئيس الاتحاد الدولي للسكر

وخلال الاحتفال تم انتخاب الدكتور شوكت ساديكوت الرئيس القادم للاتحاد الدولى للسكر والذى سيتولى رئاسة الاتحاد يناير المقبل 2016 كما تم تكريم عدد من الخبراء فى مجال مرض السكر وممثلى الجمعيات والاتحادات الدولية والعربية والمصرية منهم السير مايكل هيرست الرئيس الحالى للاتحاد الدولى للسكر والدكتور عادل السيد الرئيس الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم تكريم الدكتور يحيى غانم والدكتورة إيناس شلتوت والدكتورة نجوى لاشين والدكتور مغازى محجوب والدكتور رأفت رشوان من مصر كما تم تكريم عدد من أطباء السكر العرب والأجانب من مختلف الدول العربية والأجنبية.

السير مايكل هيرست أثناء تكريم الدكتور مرسي عرب -اليوم السابع -5 -2015
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السير مايكل هيرست أثناء تكريم الدكتور مرسي عرب

خلال تكريم الدكتور شوكت ساديكوت الرئيس القادم للاتحاد -اليوم السابع -5 -2015
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خلال تكريم الدكتور شوكت ساديكوت الرئيس القادم للاتحاد

دكتورة ايناس شلتوت أثناء تكريمها -اليوم السابع -5 -2015
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دكتورة ايناس شلتوت أثناء تكريمها

أثناء تكريم الدكتور مغازي محجوب -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء تكريم الدكتور مغازي محجوب

أثناء الاحتفالية -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء الاحتفالية


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مصر 365

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