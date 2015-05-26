رئيس الإذاعة:انقطاع التيار 30ثانية.. وقطاع الأمن يحمل"الكهرباء" المسئولية

أكدت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية أن الإذاعات لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى، خاصة فترة الانقطاع لم تتعد الدقيقة.

وأشارت رئيس الإذاعة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى عودة التيار الكهربائى مباشرة، وأن العمل يسير بانتظام وبث البرامج يتم فى توقيتاتها المحددة .

ولفتت إلى أن هناك تنسيقا مع قطاع الهندسة الإذاعية المختص بمتابعة الشأن الفنى للبث، مؤكدة أن التعامل مع الحادث الطارئ تم بشكل سريع، حيث لم تتأثر الخدمة المقدمة للجمهور.

من جانبه.. قال محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون المصرى، إن انقطاع التيار سببه شركة الكهرباء، مؤكدا أن فترة الانقطاع لم تستغرق 30 ثانية .

وأضاف الشهاوى أنه تحدث مع رئيس قطاع الهندسة الإذاعية لمتابعة أسباب انقطاع التيار، مشيرا إلى أن التقرير الفنى أكد ضرورة تغيير الشركة المسئولة عن الـ"usb"، والمسئول عن سرعة تشغيل المولدات الكهربائية حال الضرورة.