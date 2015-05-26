أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الإذاعة:انقطاع التيار 30ثانية.. وقطاع الأمن يحمل"الكهرباء" المسئولية

Google+ Print
رئيس الإذاعة:انقطاع التيار 30ثانية.. وقطاع الأمن يحمل"الكهرباء" المسئولية رئيس الإذاعة:انقطاع التيار 30ثانية.. وقطاع الأمن يحمل"الكهرباء" المسئولية
أكدت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية أن الإذاعات لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى، خاصة فترة الانقطاع لم تتعد الدقيقة.

وأشارت رئيس الإذاعة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى عودة التيار الكهربائى مباشرة، وأن العمل يسير بانتظام وبث البرامج يتم فى توقيتاتها المحددة .

ولفتت إلى أن هناك تنسيقا مع قطاع الهندسة الإذاعية المختص بمتابعة الشأن الفنى للبث، مؤكدة أن التعامل مع الحادث الطارئ تم بشكل سريع، حيث لم تتأثر الخدمة المقدمة للجمهور.

من جانبه.. قال محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون المصرى، إن انقطاع التيار سببه شركة الكهرباء، مؤكدا أن فترة الانقطاع لم تستغرق 30 ثانية .

وأضاف الشهاوى أنه تحدث مع رئيس قطاع الهندسة الإذاعية لمتابعة أسباب انقطاع التيار، مشيرا إلى أن التقرير الفنى أكد ضرورة تغيير الشركة المسئولة عن الـ"usb"، والمسئول عن سرعة تشغيل المولدات الكهربائية حال الضرورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365