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حبس الملكة شاهى صاحبة الـ80 موقعًا إباحيًا فى مصر 4 أيام

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حبس الملكة شاهى صاحبة الـ80 موقعًا إباحيًا فى مصر 4 أيام حبس الملكة شاهى صاحبة الـ80 موقعًا إباحيًا فى مصر 4 أيام
أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، حبس طالبة تُلَقَّب بـ"الملكة شاهى"، تدير 80 موقعًا جنسيًا عبر الإنترنت، وتستقطب راغبى المتعة الحرام لممارسة الجنس مع الساقطات مقابل 1500 جنيه، بعد مداهمة شقتها بمنطقة المهندسين فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الادارة العامة لمباحث الآداب قد عثرت على أجهزة لاب توب ومقاطع فيديوهات ساخنة لسيدات أثناء ممارسة الجنس مع الرجال، فضلاً عن مواقع إباحية تديرها المتهمة.

وقالت المتهمة فى التحقيقات التى جرت بإشراف العقيدين تامر سمير الشاهد، وشريف إلهامى، والمقدم سيد عبد الغفار، إنها تدرس بكلية التجارة بالفرقة الثالثة، وتُلقب بـ"الملكة شاهى"، وإنها أشرفت على معظم المواقع الإباحية المعروفة على شبكات الإنترنت، وأحالها اللواء مجدى موسى مدير إدارة الآداب إلى النيابة.


>بعد القبض عليها فى شقة بالمهندسين.. "الملكة شاهى" صاحبة القنوات الجنسية:"أنا طالبة وباصرف على نفسى من عرق جبينى".. وتعترف:صممت 80 موقعا إباحيا وصورت 40 فيلما جنسيا.. و"بنوصل طلبات الزبائن لحد البيت"

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مصر 365

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