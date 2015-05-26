"ميني ماوس" تحتلّ عالم الجمال مع شانيل

اعتدنا رؤية صيحات وابتكارات جماليّة جديدة في عروض شانيل، إلا أنّ الفكرة هذه المرة كانت مبتكرة؛ ليس فقط من ناحية المكياج، بل بالتسريحة أيضاً. وكانت شخصية "ميني ماوس" هي مصدر الوحي الذي أثر في مكياج العين والفم وفي ضفائر التسريحة.

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إذا كنت تبحثين عن الغرابة والتجدّد، وتريدين اعتماد آخر صيحات الجمال، إليك خطوات الحصول على مكياج وتسريحة "ميني ماوس" على غرار عارضات شانيل:

• أولاً: عليك تأسيس بشرتك بلون فاتح جداً بعيداً عن البرونزر وكريم الأساس الداكن.

• ثانياً: ضعي بودرة الوجنتين الزهرية على وجنتيك.

• ثالثاً: اكتشفي الابتكار الجديد في عالم الحواجب، عبر تحديد أطر الحاجب من الخارج، من دون تعبئة الفراغات. وداعاً لتحديد الحواجب بشكل كثيف!

• رابعاً: استخدمي الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي، وتأكّدي من أنّ هذا اللون يُعتبر من آخر صيحات المكياج لصيف 2015

• خامساً: أكملي تحديد عينك من الداخل بالكحل الأبيض، نحو الجفن العلوي، عند الزاوية الداخلية فقط.

• سادساً: إليك نوعاً جديداً من طرق تركيب الرمش الذي لم يمتدّ على كلّ العين، بل اقتصر على الجفن السفلي من النصف نحو الزاوية الخارجية. إذا كنت تحتاجين إلى تكبير عينك، فإنّ بإمكانك إضافة الرموش الاصطناعية على كامل خط الرموش من الجفن العلوي.

• سابعاً: استخدمي أحمر الشفاه باللون الأحمر الكرزي.

أما بالنسبة إلى التسريحة، فمن الجدير ذكره أنّ مصففي شعر شانيل ركّبوا 120 ضفيرة مستعينين بشمع العسل لتثبيتها، وللحصول على آذان "ميني ماوس". أمّا أنت – سيدتي- إذا كنت تريدين تنفيذ هذه التسريحة، فاتّبعي الخطوات الآتية:

• استعيني بالشعر المستعار، وقسّميه إلى ثلاث خصل لتشكيل الضفيرة.

• لفّي الضفائر على شكل كعكة.

• ثبتي الضفائر الملفولة بشمع العسل.

• سرّحي شعرك على شكل ذيل حصان منخفض مع الفرق النصفي.

• لفّي أطراف الذيل على شكل كعكة.

• ثبتي أذن "ميني" التي حضرتها على وسط كلّ قسم من شعرك بواسطة الدبابيس.

• رشّي السبراي لتثبيت التسريحة.

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